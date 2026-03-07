El objetivo del gobierno de Javier Milei es que los usuarios argentinos paguen el gas a valores internacionales.

A continuación, la lista de precios vigente en Presidencia Roque Sáenz Peña correspondiente a la empresa YPF Ruvira Gas:

Cabe aclarar que los precios pueden variar según la distribuidora y el envío a domicilio. En Sáenz Peña, la distribuidora YPF Ruvira Gas cobra 30 mil pesos la garrafa puesta en domicilio a través del sistema de reparto, y 20 mil pesos la garrafa a retirar de su planta en calle 48 y Ruta Nacional Nº 16. En el segmento de gas en tubo de 45 kilos, el precio trepó a los 88.000 pesos.

Si bien hay otras opciones más económicas para las familias, toda la cadena de distribución de gas en diferentes marcas será impactada por el tarifazo a medida que pasen los días. Fuentes consultadas por Periodismo365 consignaron que hasta la llegada del invierno, probablemente se apliquen fuertes actualizaciones mensuales en la garrafa de gas.

