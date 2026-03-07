El objetivo del gobierno de Javier Milei es que los usuarios argentinos paguen el gas a valores internacionales.
El fuerte aumento se produce tras la liberación de precios ejecutada por el Gobierno nacional, que ha avanzado en la desregulación del mercado de GLP, lo que impulsó los aumentos para acercar el precio a valores internacionales. Estos incrementos ocurren en un contexto de reducción de subsidios y búsqueda de reflejar los "costos reales" del sistema.
A continuación, la lista de precios vigente en Presidencia Roque Sáenz Peña correspondiente a la empresa YPF Ruvira Gas:
Cabe aclarar que los precios pueden variar según la distribuidora y el envío a domicilio. En Sáenz Peña, la distribuidora YPF Ruvira Gas cobra 30 mil pesos la garrafa puesta en domicilio a través del sistema de reparto, y 20 mil pesos la garrafa a retirar de su planta en calle 48 y Ruta Nacional Nº 16. En el segmento de gas en tubo de 45 kilos, el precio trepó a los 88.000 pesos.
Si bien hay otras opciones más económicas para las familias, toda la cadena de distribución de gas en diferentes marcas será impactada por el tarifazo a medida que pasen los días. Fuentes consultadas por Periodismo365 consignaron que hasta la llegada del invierno, probablemente se apliquen fuertes actualizaciones mensuales en la garrafa de gas.
Periodismo365