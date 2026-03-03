En conferencia de prensa, el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña se refirió a los distintos allanamientos realizados en oficinas municipales, vinculados al escándalo de la Bolsa. Indicó que le parece "sano" que los procedimientos se realizaran y que están convencidos de la "administración responsable de los recursos".

Ante esto, el intendente Bruno Cipolini brindó una conferencia de prensa en el que aclaró que la Municipalidad "presentó todas las documentaciones". "El hecho de que se hayan llevado adelante los procedimientos es algo saludable. Para nosotros es importante que las distintas instancias de la Justicia, tanto provincial como federal, puedan libremente investigar estos hechos", expresó y pidió calma a los vecinos de Sáenz Peña. "Estamos convencidos de que siempre hemos administrado responsablemente", agregó y destacó que seguirá aportando la información "que esté al alcance para esclarecer los hechos".

En ese sentido, recalcó que el Municipio "es damnificado, víctima en la causa de un conjunto operativo que viene accionando allí dentro". "El Municipio era un inversor que un agente como la Bolsa decidió de manera unilateral colocar sus fondos en valores muy riesgosos, poco confiables y contra una buena parte de las normativas de la Comisión Nacional de Valores", aclaró.

Cipolini aclaró que cree que tiene "plena convicción de que en la Justicia vamos a poder demostrar y por eso los fondos están resguardados a la espera que culmine la discusión de fondo" y mencionó que el Municipio "ha realizado una registración eficiente y responsable de todos los movimientos".

LANDRISCINA

Al ser consultado por el Secretario de Gobierno, Diego Landriscina, uno de los principales apuntados en la causa, indicó que su caso "como todo el resto será analizado por la Justicia". "Hay que darle tiempo para que avance la investigación. Por el momento el cargo lo ocupará el exsubsecretario Luis Collavino", informó.

FONDOS RESGUARDADOS

Luego, contestó consultas sobre los dichos del diputado Santiago Pérez Pons sobre los fondos resguardados por la Justicia. "No sé a que se refiere Pérez Pons con que los fondos no están, tienen una orden judicial, tiene un propio comunicado de la institución tratando de llevar calma con el uso de fondos propios, sin uso de fondos de terceros". En ese aspecto, reiteró que el Municipio es víctima. "En la política siempre es al revés, todos somos culpables hasta que se demuestro lo contrario, y en eso estamos trabajando", alegó.

LICENCIA

Cipolini también contestó el pedido de la oposición de que se tome licencia. "Yo no necesito tomar licencia para facilitar la investigación porque por esta situación solo me veo perjudicado, soy el administrador del fondo público que en vez de llevar la cuenta a cero tenía un paraguas financiero y ahora el 80% de los vecinos está enojado. Por mí que avance la investigación a la máxima velocidad", expresó.

"Nosotros creemos que tenemos un caso muy firme contra la Bolsa, pero tenemos una sentencia que, en principio, una parte de razón tenemos. Tenemos la expectativa de demostrar ante la comunidad que hemos accionado correctamente", cerró.

Fuente y fotos: Diario Chaco



