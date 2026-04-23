La Bancaria definió un paro de 24 horas en las regionales del BCRA ante la amenaza de cierre y de 32 despidos.

La Asociación Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, anunció un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país, en rechazo al cierre de 12 de esas dependencias anunciado por las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que pondría en riesgo 32 puestos de trabajo.

En un comunicado difundido este miércoles, el gremio denunció "falta de diálogo y estancamiento de las negociaciones" con la conducción del BCRA, así como "intimidaciones y amenazas" hacia los trabajadores y trabajadoras de la entidad. La medida de fuerza implicará que durante esa jornada no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran esa operatoria, lo que podría generar serias complicaciones en el sistema bancario del interior del país.

“Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”, advierte el texto firmado por el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria, encabezado por Palazzo.

Paralelamente, el propio secretario general del gremio publicó en su cuenta de la red social X: “El Lunes 27/4 Paro en todos los tesoros regionales del interior del País del BCRA. Hoy hicimos una gran asamblea en la sede del BCRA en resguardo de los 32 puestos de trabajo de los tesoros regionales que el BCRA anunció su cierre”.

El gremio en su comunicado advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades del BCRA, "se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales".

El cierre de los 12 tesoros regionales forma parte de un plan de reestructuración impulsado por las actuales autoridades del Banco Central, que el sindicato interpreta como una política de ajuste que afecta la operatividad en el interior y destruye empleo público calificado.

Fuente y fotos: InfoGremiales