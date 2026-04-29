Las acciones del Gobierno provincial alcanzan a Comandancia Frías, El Espinillo, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, Juan José Castelli, Miraflores, Misión Nueva Pompeya, Villa Río Bermejito, Presidencia Roca, Los Frentones y Pampa del Indio.

Asimismo, destacó el trabajo territorial coordinado: “Se articularon tareas con la Administración Provincial del Agua y Vialidad Provincial para mejorar el escurrimiento del agua, mediante la apertura de canales, el uso de bombas y acciones conjuntas con los municipios”.

PROMOCIONES ESPECIALES DEL BANCO DEL CHACO

Por otra parte, el gobernador anunció medidas para aliviar la situación de las familias: “Vamos a utilizar las herramientas financieras de la provincia para llegar con beneficios concretos, no solo a las localidades afectadas sino a todo el territorio, con promociones especiales en rubros como alimentos, combustibles, farmacia, construcción, muebles y electrodomésticos”.

En ese sentido, el presidente del Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, explicó el alcance de las medidas: “Estamos ante una situación inédita, donde el banco logró diseñar en muy poco tiempo herramientas financieras para acompañar a quienes sufrieron daños en sus hogares. Vamos a ofrecer, a través de la tarjeta Tuya, seis cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos, muebles y materiales de construcción”.

Además, detalló que “más de 800 comercios estarán adheridos en las zonas afectadas y se dispondrán créditos personales de hasta 4 millones de pesos, con una tasa del 37% anual, una de las más bajas del país, pensada para facilitar la recuperación de las familias”.

Promociones vigentes en toda la provincia:

-Farmacias: hasta 6 cuotas sin interés.

-Supermercados/ Alimentos: 3 cuotas sin interés.

-Combustible: 3 cuotas sin interés, 2 días por semana.

Promociones de Emergencia:

-6 cuotas sin interés en todos los rubros.

-Construcción, Electrodomésticos,

Muebles: 12 Cuotas con tasa del 17% y 18

cuotas con tasa del 18%

-Vigencia desde el 1/5 al 30/6 de 2026.

12 DE MAYO: OPERATIVO INTERFLUVIO IMPENETRABLE

Además, el Gobernador Leandro Zdero anunció esta mañana que se pondrá en marcha, a partir del 12 de mayo de 2026, el Operativo Interfluvio, un plan de contingencia integral destinado a brindar respuesta inmediata a las localidades afectadas por la emergencia climática en el territorio chaqueño. El operativo contempla múltiples líneas de intervención, entre ellas operativos de documentación (DNI), asistencia sanitaria y dispositivos de ayuda directa a las comunidades afectadas, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios esenciales y acompañar a las familias en un contexto de emergencia. “A partir del 12 de mayo vamos a llevar adelante un nuevo operativo integral en la región, con dispositivos de salud, médicos y carpas sanitarias, alcanzando a más de 5.000 hogares y 15.000 personas. Además, sumaremos operativos gratuitos de DNI para quienes necesiten renovar o recuperar su documentación”.

Por último, en relación al sector productivo, remarcó: “Seguimos trabajando con el Ministerio de la Producción en asistencia directa a los productores, con recuperación de animales, provisión de forraje, atención veterinaria y acompañamiento técnico, fortaleciendo el trabajo de los Centros de Desarrollo Productivo”.

Periodismo365