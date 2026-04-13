El Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña avanza con distintas acciones preventivas frente al pronóstico de precipitaciones con altos milimetrajes previsto para las próximas horas, con el objetivo de reducir posibles inconvenientes en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se intensifican las tareas de limpieza de canales, cunetas y alcantarillas, tarea que se realiza constantemente en todos los barrios de la ciudad. En paralelo, desde el Municipio se informó que las estaciones de bombeo se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento.









No obstante, siempre se remarca que si los milimetrajes son elevados en cortos periodos de tiempo; no se descartan posibles complicaciones propias de este tipo de fenómenos climáticos. También se solicita colaboración a los vecinos, evitando arrojar residuos en la vía pública, canales, cunetas y desagües, para no dificultar el escurrimiento del agua.

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