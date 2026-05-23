La denuncia fue presentada tras detectar supuestas irregularidades en documentación académica vinculada a una institución educativa.

Según consta en la denuncia, la situación surgió tras la revisión de listados de orden de mérito correspondientes al año 2026, publicados por la Junta de Clasificación, donde la involucrada figuraría inicialmente incluida y posteriormente excluida.

Ante el requerimiento de documentación efectuado por el organismo educativo, las autoridades de la institución realizaron verificaciones en registros internos, libro matriz, legajos administrativos y antecedentes académicos.

Como resultado, habrían constatado que no existe registro de emisión de título, constancia de egreso definitivo ni documentación institucional a nombre de la mujer señalada. La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía interviniente, que analiza las medidas a adoptar en el marco de la causa.

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