El presidente de la Cámara de Comercio de Presidencia Roque Sáenz Peña, Gregorio Trabalón, aseguró que el sector mantiene expectativas por las ventas del Día del Padre, aunque advirtió sobre un escenario de consumo cauteloso. También se refirió a la situación de las pymes, los embargos a empresas, la presión tributaria y las capacitaciones impulsadas junto a la UNCAUS.

“Siempre estamos expectantes y esperanzados”, sostuvo Trabalón al referirse a la previa de una de las fechas comerciales más importantes del año. En ese sentido, indicó que la semana previa al Día del Padre resulta “crucial” para muchos negocios, al punto de que algunos decidieron abrir durante el feriado puente para intentar sostener el movimiento comercial. “En estas situaciones donde está depresiva la venta, resulta importante estar con los comercios abiertos para poder tener ese flujo que necesitamos”, afirmó.

Como parte de las acciones para incentivar el consumo, explicó que la entidad impulsó un beneficio para socios mediante un sorteo financiado a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La iniciativa contempla un bono de 300 mil pesos para clientes de comercios adheridos.

“Hicimos un beneficio, un sorteo simbólico para todos los socios de la Cámara para fidelizar su clientela y justamente incrementar un poco la venta”, explicó. Además, señaló que el objetivo es “dar un reconocimiento al esfuerzo cotidiano que hacen los comercios para poder trabajar y sostenerse”.

Respecto de los rubros que podrían tener mayor movimiento durante la fecha, Trabalón mencionó a indumentaria, calzado, electrónica, cosméticos y alimentos. “Son sectores que siempre prevalecen en este tipo de promociones como el Día del Padre, el Día de la Madre o el Día del Niño”, indicó. Sin embargo, remarcó que el panorama comercial es dispar. “Hay comercios que están con una problemática, con una dificultad, y hay otros que vienen con viento a favor”, expresó.

Reclamos por impuestos y medidas sobre pymes

Durante la entrevista, el dirigente también se refirió al impacto de la presión tributaria y a los planteos realizados desde CAME sobre embargos y medidas fiscales que afectan a pequeñas y medianas empresas.

“Tenemos muchos impuestos distorsivos”, afirmó y mencionó cargas que impactan sobre las cuentas bancarias de los comercios. Según explicó, esta situación genera dificultades para competir frente a sectores informales o frente a mercados de países limítrofes.

“Tenemos que ir a una reforma tributaria para que sea pareja para todos los comercios”, planteó. A su entender, el objetivo debe ser generar condiciones para que todos los sectores comerciales puedan desarrollarse bajo reglas similares.

En ese marco, cuestionó medidas como embargos de cuentas o inhibiciones fiscales sobre empresas con dificultades económicas. “Si embargás una cuenta corriente, que es la pierna fundamental de cualquier comercio, lo estás sacando del sistema”, sostuvo. Y agregó: “No veo el beneficio de ir por ese lado hacia las pymes”.

Aunque aclaró que deben existir controles para evitar la ilegalidad y el comercio informal, insistió en que las sanciones no deberían impedir la continuidad de la actividad económica. “Que se apliquen las multas, lo que tengan que hacer, pero que no te aten de pie para poder seguir trabajando”, expresó.

Trabalón también vinculó las dificultades del sector con la alta informalidad económica. Según señaló, “el PBI informal en Argentina ronda el 60%”, una situación que, consideró, debería impulsar medidas orientadas a bajar impuestos y mejorar la competitividad. “Las pymes son muy importantes en el tejido social y comercial de un país. Motoriza desde el momento cero la economía regional, provincial y nacional”, remarcó.

Capacitaciones junto a la UNCAUS

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio se refirió a las capacitaciones que comenzaron a desarrollar junto a la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), orientadas a comerciantes y empresarios locales.

Explicó que la iniciativa surgió ante los cambios normativos y las reformas recientes que requieren actualización permanente. En ese sentido, destacó el vínculo con la universidad local y la posibilidad de generar espacios de formación. “La Cámara de Comercio está abierta para todo lo que podamos brindar a nuestros socios, todo lo que sea referente a capacitaciones, aprendizaje e informes”, sostuvo.

Además, valoró el acercamiento entre el ámbito académico y el sector privado. “Es fundamental que los estudiantes vengan a este lugar e interactúen con empresarios y comercios, porque después van a terminar trabajando en conjunto”, concluyó.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día