Lotería Chaqueña presentó oficialmente el Bono Bienal 2026, que tendrá como principales premios un automóvil cero kilómetros y cuatro motocicletas. Será sorteado el próximo 25 de julio, en el marco de la jornada de clausura del encuentro internacional de escultores organizado por la Fundación Urunday.

“Los bonos también se estarán vendiendo en el stand institucional durante toda la Bienal además”, remarcó el presidente de Lotería Chaqueña Lucas Apud Masín durante una conferencia de prensa que ofreció junto a la vocal oficial Gabriela Galarza, el gerente general Horacio Ybarra, el gerente comercial Gustavo Maurokefalidis, el presidente de la Asociación de Agentes y Subagentes Juan Carlos Müller y su par de la Cámara de Permisionarios Gustavo González.

El lanzamiento de este bono especial se enmarca en las actividades que Lotería Chaqueña desplegará en la Bienal Internacional de Escultura, que este año se llevará a cabo desde el 17 al 26 de julio. Todas aquellas instituciones que quieran comercializarlo, obtendrán el 30 por ciento de lo vendido, para eso pueden acercarse a la Dirección de Juegos Especiales, ubicada en el primer piso del edificio de calle Güemes 46 de Resistencia o bien en la sede del Complejo Gualok de Presidencia Roque Sáenz Peña.

También pueden comunicarse y requerir mayor información a través de la línea telefónica 0362 4446750/8 (internos 1041 y 1073) o el número de WhatsApp 3624-543429.

EL SORTEO

El sorteo del Bono Bienal se llevará a cabo el sábado 25 de Julio, mediante el sistema de bolillero propio de Lotería Chaqueña, con un programa de premios que contempla los siguientes:

PRIMER PREMIO: UN AUTOMÓVIL 0KM VOLKSWAGEN TERA

SEGUNDO PREMIO: UNA MOTOCICLETA ENDURO 300CM3

TERCER PREMIO: UNA MOTO YAMAHA RAY ZR 125 CM3

CUARTO PREMIO: UNA MOTO HONDA WAVE 110CM3

QUINTO PREMIO: UNA MOTO 110CM3

También se informa que cada cartón contará con un juego de resolución inmediata, en este caso la modalidad “Raspadita” que ofrecerá como premios: parlantes inalámbricos, vasos térmicos y Smart tv de 43 pulgadas.

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