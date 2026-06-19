El gobernador Leandro Zdero puso en funciones esta mañana al doctor Ricardo Mayol como nuevo ministro de Salud de la Provincia del Chaco.

El flamante ministro, puso en valor la estructura sanitaria del Chaco y aseguró que trabajará para seguir fortaleciéndola y aprovechar plenamente su capacidad de atención en cada localidad. Mayol también reafirmó su profundo vínculo con la provincia y su decisión de continuar trabajando por el bienestar de los chaqueños.

“Hace más de 40 años que recorro toda la provincia. Este es mi lugar, aquí viven mis hijos y aquí construí mi vida. Quiero aportar toda mi experiencia para que el sistema de salud siga mejorando y sea cada vez más eficiente para todos”, concluyó. Acompañaron esta asunción, los ministros y secretarios del Gabinete provincial; el Dr. Sergio Rodríguez, ministro saliente; subsecretarios y directores del Ministerio de Salud.

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