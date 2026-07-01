Durante su primera conferencia de prensa oficial, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, ya debutó con una frase polémica: “Ahora que está más caro el gas voy a tratar de abrigarme más que prender el gas”.

Al explicar que las tarifas deben volver de manera obligatoria a sus "precios de mercado", Ravier argumentó que las familias argentinas deberán adaptarse al nuevo escenario a través del ahorro energético. Para graficar su punto, utilizó un ejemplo que seguramente no caerá nada bien en aquellos a los que se les hace cuesta arriba pagar un servicio esencial como el gas más en estas latitudes del hemisferio sur: “Ahora que está más caro el gas voy a tratar de abrigarme más que prender el gas”.

El funcionario fundamentó la necesidad de que las prestaciones básicas retornen a esquemas de precios libres. Ravier argumentó que la gestión considera imperativo que las tarifas de los servicios públicos regresen de manera obligatoria a sus costos y valores de mercado, orientándose al menos a cubrir los costos.

En ese sentido, calificó la duplicación del costo del gas, el agua y la electricidad como "una medida ingrata pero necesaria", vinculando la decisión a la premisa económica de que los subsidios otorgados a empresas distribuidoras como Camuzzi, Edenor o Edesur deben ser financiados y que el principal beneficiario individual de la prestación debe ser quien aporte a la tarifa.

Fuente y fotos: Crónica