La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanza con la construcción de un nuevo canal y un reservorio en el barrio Pedro Luis Raota, una intervención destinada a mejorar el escurrimiento del agua pluvial en un amplio sector del noreste de la ciudad.

En el extremo de la calle 371 está prevista la instalación de una bomba fija, que permitirá impulsar el agua hacia el canal ubicado sobre esa arteria y favorecer una descarga más eficiente durante las precipitaciones.

La obra también incluye la construcción de un nuevo reservorio de 50 metros por 50 metros y tres metros de profundidad, que tendrá la función de recibir y almacenar temporalmente el agua proveniente del sector antes de su evacuación.

La intervención beneficiará principalmente al barrio Pedro Luis Raota, dentro del sector comprendido entre las calles 320, 351 y 371 y la Ruta Nacional Nº 95. Además, permitirá recibir parte del agua que llega desde otros sectores ubicados al noroeste de la ciudad.

Hasta el momento ya se avanzó con la canalización inicial, ejecutada durante la última semana. Se estima que los trabajos de construcción del canal y el reservorio demandarán entre 15 y 20 días más, mientras que la instalación de la bomba corresponderá a una etapa posterior y requerirá tareas más específicas. Esta obra forma parte del Plan Integral de Escurrimiento Pluvial que impulsa el Municipio para fortalecer el sistema de desagües y brindar una mejor respuesta ante lluvias intensas.

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