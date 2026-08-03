Tras calurosas jornadas donde Presidencia Roque Sáenz Peña estuvo encabezando el Ranking Nacional de Temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para Chaco y 5 provincias. Cabe remarcar que en nuestra ciudad, el registro térmico de este lunes fue de 33 grados a la siesta, en plena estación invernal.
Al respecto, el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día lunes 3 de agosto de 2.026 - generado a las 18:29 horas por el SMN, detalla que serán afectados los Departamentos Comandante Fernández - Chacabuco - 12 de Octubre - 2 de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - 9 de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá y 25 de Mayo.
El alerta amarillo indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
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