Autoridades de escuelas primarias y colegios secundarios el fin de semana comunicaron a tutores y alumnos que se postergaba el inicio de clases presenciales. Asimismo, la Universidad Nacional del Chaco Austral comunicó la suspensión de actividades hasta nuevo aviso, por el mismo motivo

Cabe recordar que se debe a los trabajos que se están haciendo desde hace una semana en el segundo acueducto. Las tareas en el segundo acueducto y en la cisterna de Sáenz Peña comenzaron el pasado 27 de julio, de manera simultánea en los principales frentes, el cruce del puente sobre el río Negro, en la zona de Makallé y la Planta N 4 de Barranqueras.

Con varios días de antelación, los directivos de la empresa de Sameep avisaron que los trabajos se extenderían hasta el viernes 31 de julio. Pero hasta el momento la ciudad de Sáenz Peña permanece sin el suministro de agua de red. "Durante el período de trabajos en el Segundo Acueducto permanecerá temporalmente fuera de servicio, mientras que el suministro de agua continuará garantizado a través del Primer Acueducto que opera con normalidad", habían explicado desde Sameep.

Escuelas, colegios y universidad

Mientras que las autoridades de escuelas primarias y colegios secundarios de esta ciudad, el sábado por la tarde comenzaron a mandar comunicados a padres y alumnos. El comunicado decía que se postergaba el inicio de clases presenciales, ante las dificultades en el suministro de agua potable que afectan a la ciudad. Agregando que "el dictado de clases se desarrollará en modalidad virtual hasta tanto se normalice la situación y se encuentren garantizadas las condiciones sanitarias necesarias para el funcionamiento habitual. La continuidad de esta medida será evaluada diariamente y comunicada oportunamente".

Asimismo, informaron que la administración permanecerá abierta en el horario de 8 a 12. Cada Nivel garantizará guardias mínimas de personal para atender consultas, recibir documentación y dar respuesta a aquellas situaciones que requieran atención presencial. Agradecieron la comprensión, el acompañamiento y el compromiso de toda la comunidad educativa frente a esta situación excepcional.

Estimada comunidad universitaria:

En virtud de la situación que atraviesa la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña respecto al servicio de provisión de agua potable, y considerando la necesidad de preservar las condiciones adecuadas de higiene, seguridad y funcionamiento institucional, se dispone, a partir del día lunes 3 de agosto y hasta tanto se recomponga el normal abastecimiento del servicio de agua potable, la suspensión de las actividades presenciales en todos los ámbitos de la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Durante la vigencia de la presente medida, las actividades institucionales continuarán desarrollándose bajo modalidad remota, en todos aquellos casos en que la naturaleza de las funciones lo permita y conforme las directivas que impartan los/as responsables de cada área.

La situación será evaluada de manera permanente y la presente medida se mantendrá vigente hasta tanto se restablezcan las condiciones que permitan el normal desarrollo de las actividades presenciales. Cualquier modificación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Universidad. Agradecemos la comprensión y colaboración de toda la comunidad universitaria.

Rectorado - Universidad Nacional del Chaco Austral

La nota de la semana fueron largas filas por unos litros de agua

Durante el fin de semana continuaron las interminables filas de toda clase de vehículos para poder retirar agua desde la planta potabilizadora de Sameep. Hubo largas filas sobre Colectora norte en el Barrio Lamadrid. Desde ese lugar se abastece a quienes van en vehículos a buscar agua, pero quienes no tienen transporte para movilizarse debieron pagar cifras siderales por unos litros de agua a los repartidores privados, quienes vieron la oportunidad para hacer la diferencia y salvar el mes.

Hasta la planta potabilizadora llegaron con camionetas vecinos de zonas alejadas de la ciudad y también personas que no les quedó otra alternativa que desenganchar el tanque de combustibles para las maquinarias agrícolas y transportar el agua para el consumo humano. Si bien las autoridades de la empresa Sameep confirmaron que los trabajos habían finalizado con éxito, aun restaba presurizar los ductos. Una vez presurizados podría reestablecerse el normal servicio de red.

Comunicado desde la Regional Educativa IV

Desde la Regional Educativa lV "Manuel Belgrano" de esta ciudad, comunicaron a cada uno de los directores de todos los niveles educativo que "ante la información difundida respecto de las dificultades en el suministro de agua potable en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y la posible demora en la normalización del servicio, se comunica a los equipos de conducción de las instituciones educativas que deberán evaluar diariamente las condiciones sanitarias y de funcionamiento de cada establecimiento".

"En aquellos casos en que la institución no cuente con provisión de agua suficiente para garantizar las condiciones básicas de higiene, salubridad y permanencia de estudiantes y personal, el equipo directivo deberá disponer, de manera excepcional y por la jornada correspondiente, el cambio de modalidad del dictado de clases, organizando las actividades pedagógicas mediante propuestas no presenciales, virtuales, domiciliarias u otras estrategias institucionales que permitan sostener el vínculo educativo".

"En consecuencia, las instituciones deberán permanecer abiertas durante su horario habitual de funcionamiento, con las guardias organizadas por el equipo directivo adoptando los recaudos necesarios para el uso responsable del agua disponible y evitando la permanencia prolongada de personas cuando no estén garantizadas las condiciones sanitarias adecuadas".

Fuente y fotos: Norte