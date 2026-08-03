La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña destacó la realización de los Carnavales de Invierno 2026, una propuesta que durante la noche del sábado reunió a comparsas, agrupaciones, representantes del carnaval, vecinos y visitantes en una verdadera fiesta de música, color y alegría.

Esta primera edición de los Carnavales de Invierno tuvo como objetivo generar un nuevo espacio para que las comparsas puedan mantener su actividad durante todo el año, convocar bailarines, fortalecer sus agrupaciones y comenzar a prepararse con anticipación para los próximos carnavales de verano.

La propuesta representó además un primer paso dentro del camino hacia los Carnavales 2027, recuperando progresivamente una celebración que durante décadas formó parte de la identidad cultural y popular de Sáenz Peña.

Durante la noche, las comparsas pudieron mostrar parte de su trabajo, sus escuelas de samba, personajes, máscaras y diferentes estilos de presentación, en una jornada sin competencia ni puntajes, pensada principalmente para reencontrarse con el público y volver a despertar el espíritu del carnaval en la ciudad.









Desde el Municipio se valoró especialmente el esfuerzo y la voluntad de las comparsas participantes, así como la respuesta de la comunidad, que acompañó esta nueva iniciativa y permitió concretar una noche de encuentro para las familias saenzpeñenses.

Los Carnavales de Invierno se incorporan de esta manera a la agenda cultural de la ciudad, generando nuevas alternativas de entretenimiento y promoviendo una de las expresiones culturales más representativas de la región. La Municipalidad continuará acompañando el trabajo de las comparsas y promoviendo actividades que permitan recuperar y fortalecer la tradición carnavalera.

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