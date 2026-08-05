El Ministro de Gobierno, Carim Peche, junto al titular de SAMEEP, Nicolás Diez, se interiorizó sobre los trabajos técnicos desarrollados a la altura de Makallé para solucionar deficiencias estructurales heredadas.

En el lugar, el presidente de SAMEEP, Ingeniero Nicolás Diez, brindó un informe técnico detallado sobre las maniobras ejecutadas por el equipo especializado, que trabaja de manera continua para revertir las fallas operativas del sistema.

Diagnóstico e intervenciones técnicas

Las tareas actuales contemplan el soldado y la adecuación estructural de dos juntas que presentaron fallas de origen técnico. Asimismo, se están llevando a cabo pruebas hidrostáticas de caudal y presión de trabajo, evaluaciones que no se habían realizado con anterioridad.

"La gestión anterior unió un caño de 1200 milímetros con uno de 600 milímetros. Obviamente, resultaba imposible brindar agua en cantidad y calidad suficiente a las poblaciones que dependen del Segundo Acueducto", explicó el Ingeniero Nicolás Diez, titular de SAMEEP.

Compromiso institucional con la comunidad

Por su parte, el Ministro Carim Peche destacó la urgencia y seriedad con la que se aborda la emergencia hídrica para llevar tranquilidad a las familias afectadas. "Vine a acompañar al presidente de SAMEEP y a interiorizarme de primera mano sobre lo que ocurre. Queremos pedir disculpas a los usuarios; se está haciendo un trabajo serio para que no volvamos a padecer este tipo de imprevistos derivados de obras mal ejecutadas en el pasado", enfatizó Carim Peche.

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