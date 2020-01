/ / EXTIENDEN POR UN MES LA VALIDEZ DE LOS BILLETES DE 5 PESOS

Relacionados

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, se decidió aplazar por 30 días el cronograma anunciado por el Banco Central para que los billetes de 5 pesos salgan de circulación en virtud de la necesidad de retirarlos del sistema de manera más ordenada.Desde la autoridad monetaria admitieron que están analizando el tema para tomar una resolución al respecto y que recibieron pedidos de postergación para la fecha límite en que los billetes de 5 pesos sean “desmonetizados” por parte de entidades como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).Ambas entidades empresarias habían enviado respectivas cartas al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, solicitando una extensión de la circulación del billete por seis meses.“Es de suma importancia que tenga a bien dar tratamiento a esta petición, en vistas a que aún circulan frecuentemente en el comercio pyme, sobre todo en el interior del país. Por el contrario, refuerza este pedido la mengua del flujo de las monedas del mismo valor”, le expresó la CAME en su misiva a Pesce.La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también había solicitado una prórroga para mantener el valor cancelatorio de los billetes en virtud de que había relevado que muchas de sus entidades socias "manifestaron su preocupación por el faltante de monedas de esa denominación”, por lo que reclamaron “se posponga dicha medida por un período prudencial no menor de seis meses, el cual permita un total aprovisionamiento de dicha moneda”.En ese sentido, para favorecer la distribución de las monedas de 5 pesos el BCRA dispuso un mecanismo de entrega directa a comercios, empresas o asociaciones empresariales que las requieran en cantidad. Para ese fin, habilitó una casilla de consultas, operaciones.monedas@bcra.gob.ar.El cronograma original para sacar el billete de 5 pesos de circulación se había iniciado el 1° de agosto de 2019, fecha en que el BCRA dejó de distribuirlos entre los bancos y comenzó a retirarlos para su destrucción. Desde entonces, han salido de circulación 50 millones de billetes pero esa cifra representa sólo un 10% del asunto: quedan aún en los bolsillos de los argentinos otros 450 millones de billetes.El billete verde, con la imagen del General San Martín, deberá ser aceptado como medio de pago hasta el 28 de febrero. Con posterioridad a esa fecha, quienes lo posean deberán depositarlos en cuentas bancarias o bien canjearlo en las sucursales de los bancos por otros billetes o por monedas.A partir del 1° de abril, no habrá más opciones para recuperar su valor, ni presentándolos en los bancos, ni en el Banco Central, ni por ninguna otra vía. Asimismo, hasta su desaparición total el billete de 5 pesos coexistirá con la moneda del mismo valor, de color plateado y con la imagen del arrayán.