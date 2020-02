/ / CORONAVIRUS: UNA PYME ARGENTINA RECIBIÓ UN PEDIDO DE 20 MILLONES DE BARBIJOS DESDE COREA

Relacionados

Hay varias compañías que fabrican barbijos en Argentina, las principales son Fravida, Pademed y Libus, entre otras. Fravida cumple 100 años en septiembre, fue creada por Francisco Vicente Damiano y hoy la comanda su hijo Norberto. Cuentan con un plantel de 60 trabajadores. Tras realizar una gran inversión, fabrican los barbijos desde la planta de Rumicor en el Valle de Calamuchita en Córdoba y en Lanús, en el conurbano bonaerense.Norberto Damiano, vicepresidente de Fravida, le dijo a BAE Negocios: "Hemos recibido toda clase de pedidos de todo el mundo, hasta nos pidieron 20 millones de barbijos desde Corea, pero no damos abasto. Es imposible abastecer a todos, encima compré dos maquinas más en China para fabricar barbijos y están demoradas en la entrega".Los estudios de Walt Disney pidieron 500.000 barbijos en forma urgente, para abastecer los parques temáticos y los estudios. Si bien llegan muchos barbijos importados, el hijo del fundador de esta empresa centenaria contó: "Muchos utilizan telas del exterior, pero ya no hay más telas. No hay que olvidarse que los chinos son 1.200 millones y que necesitan un barbijo cada cuatro horas. Nosotros desarrollamos nuestra propia tela, así que tenemos material", dijo Norberto Damiano, desde el corazón de Calamuchita en Córdoba.Hoy los barbijos son productos muy buscados. "La línea de producción de Córdoba arrancó hace 20 días y ya estamos fabricando 5.000 unidades por día con un proceso de actualización, es importante tener un producto avalado por normas internacionales. Lo que se terminaron son los elásticos para barbijos, pero hay cintas, algo inventaremos. Tenemos proveedores locales muy buenos que nos ayudan mucho", señaló el vicepresidente de Fravida.La producción de máscaras era pequeña previo al coronavirus porque si bien antes exportaban, en los útimos años ya no. "Hace años exportabamos a varios países, los últimos tiempos no pudimos por el costo de insumos, materias primas y la devaluación del dólar. Igual, hay muchos clientes nuestros que nos compran y exportan. Nuestros productos se venden en el exterior", puntualizó. A los pedidos urgentes de diferentes zonas, se suman los especuladores que aparecen haciendo grandes pedidos para revenderlos a altos precios. El boom de los barbijos, recién comienza.