/ / (videos) SÁENZ PEÑA - DERRAPÓ Y CHOCÓ UNA CAMIONETA CON 5 MENORES A BORDO. HAY 3 EN GRAVE ESTADO

El tremendo accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este domingo en calle 14 entre 43 y 45, en Barrio Puigbo de Presidencia Roque Sáenz Peña. Según fuentes policiales, el vehículo era conducido por un menor de 15 años quien circulaba a alta velocidad acompañado de otros cuatro adolescentes. Tras el derrape y posterior impacto contra un árbol sobre la vereda, tres menores quedaron con heridas de extrema gravedad y fueron llevados a un Sanatorio privado de nuestra ciudad. Hasta el momento se desconoce si estaban haciendo picadas o si habría un segundo vehículo involucrado.

La camioneta Ford, color blanco, al parecer era conducida por un menor de 15 años, quien iba acompañado por dos chicas menores de 16 años, otra de 15 y un adolescente de 15, todos domiciliados en diferentes barrios de Sáenz Peña.

Fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital "4 de Junio" y se dio intervención a la División Bomberos y División Criminalística, por disposición Fiscal en turno. Además el magistrado ordenó que se realice el correspondiente test de alcoholemia al conductor del rodado y se proceda al formal secuestro del vehículo.

Más tarde, desde el nosocomio local informaron que el conductor presenta "Traumatismo Encefalocraneano grave con ARM", siendo trasladado hacia el Sanatorio Loma Linda en ambulancia 107.

En tanto la joven de 15 años presenta "Traumatismo Encefalocraneano grave", siendo trasladada hacia el Sanatorio Loma Linda. Asimismo, la menor de 16 años presenta "Traumatismo Encefalocraneano grave", siendo también trasladada hacia el sanatorio Loma Linda. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal en turno, en la causa por "Supuestas Lesiones Graves en Accidente de Tránsito".

Periodismo365