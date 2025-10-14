/ / SÁENZ PEÑA: SE CORTÓ EL CUELLO Y ESTÁ GRAVE EL ÚNICO DETENIDO POR EL CRIMEN DE GABRIELA BARRIOS

Bruno Jesús Salvatierra estaba alojado en la céntrica Comisaría 1º de Presidencia Roque Sáenz Peña. Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que en la mañana de hoy se autolesionó en el cuello y fue llevado de manera urgente hacia el Hospital "4 de Junio" donde permanece en estado crítico. La Policía aún no informó que tipo de arma o elemento con filo utilizó el reo para autolesionarse. El jefe de Policía del Chaco confirmó a Periodismo365 que el detenido "estaba junto a otros reos en esa celda".
Al respecto, las mismas fuentes consignaron que hoy a las 09.50 horas, al momento de habilitarse el patio externo para los internos de la celda N° 4, los reos advirtieron que el detenido Bruno Jesús Salvatierra, de 33 años de edad, en el interior del baño de su celda se habría lesionado en la zona del cuello, notando gran derrame de sangre en el piso de la celda. De forma inmediata se lo trasladó al Hospital "4 de Junio" en un móvil policial; agregando que se encontraba consciente al momento traslado. Minutos después, a las 10.25, el médico de guardia diagnosticó "Herida cortante de más de 5 centímetros del lado lateral del cuello, lesionando membrana cricotiroidea. Estado crítico en AMV bajo sedoanalgesia, siendo intervenido quirúrgicamente".
Cabe remarcar que Salvatierra quedó alojado desde ayer en la Comisaría 1º de Sáenz Peña en la causa por "Supuesto Homicidio" de Gabriela Barrios, lamentable suceso ocurrido ayer en Avia Terai. Se dio intervención a la División Medicina Legal y se comunicó la novedad al Fiscal de Investigación Penal Nº 3 Dr. Marcelo Fabián Soto.
Se encuentran presente en la guardia del nosocomio:
● Supervisor Zona VII° Interior Comisario Inspector Horacio Ramos
● Jefe de Comisaria Avia Terai, Subcomisario Sergio Rubén Gómez
● Jefe de la División Hospitalaria, Oficial Principal Fernando Pacheco
Periodismo365