/ / SÁENZ PEÑA: SE CORTÓ EL CUELLO Y ESTÁ GRAVE EL ÚNICO DETENIDO POR EL CRIMEN DE GABRIELA BARRIOS

Bruno Jesús Salvatierra estaba alojado en la céntrica Comisaría 1º de Presidencia Roque Sáenz Peña. Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que en la mañana de hoy se autolesionó en el cuello y fue llevado de manera urgente hacia el Hospital "4 de Junio" donde permanece en estado crítico. La Policía aún no informó que tipo de arma o elemento con filo utilizó el reo para autolesionarse. El jefe de Policía del Chaco confirmó a Periodismo365 que el detenido "estaba junto a otros reos en esa celda".

Cabe remarcar que Salvatierra quedó alojado desde ayer en la Comisaría 1º de Sáenz Peña en la causa por "Supuesto Homicidio" de Gabriela Barrios, lamentable suceso ocurrido ayer en Avia Terai. Se dio intervención a la División Medicina Legal y se comunicó la novedad al Fiscal de Investigación Penal Nº 3 Dr. Marcelo Fabián Soto.

Se encuentran presente en la guardia del nosocomio:

● Supervisor Zona VII° Interior Comisario Inspector Horacio Ramos

● Jefe de Comisaria Avia Terai, Subcomisario Sergio Rubén Gómez

● Jefe de la División Hospitalaria, Oficial Principal Fernando Pacheco

Periodismo365