/ / PRIMERA MUERTE POR EL CORONAVIRUS EN LA ARGENTINA: HAY OCHO CASOS CONFIRMADOS

Relacionados

Según detallaron fuentes oficiales a Clarín, el hombre regresó de La Vallée, París, el pasado 25 de febrero, aunque en ese momento no presentaba ningún síntoma vinculado con el COVID-19. Sin embargo, el 28 de febrero comenzó a sentir "somnolencia, falta de apetito" tenía "fiebre de entre 39 y 40 grados, tos y dolor de garganta". Recién el 4 de marzo acudió al Hospital Argerich con un "cuadro de neumonía" con "insuficiencia respiratoria que requirió asistencia mecánica inmediata".El paciente estuvo cinco días internado en el Argerich, en estado grave, hasta que falleció en las últimas horas. Tras su deceso, las autoridades sanitarias decidieron realizarle el hisopado para determinar si tenía coronavirus y los resultados dieron positivo.La muestra que se le tomó fue una de las 16 que se enviaron el viernes al Instituto Malbrán para los correspondientes análisis. Se informó que la persona fallecida solamente tuvo contacto directo con su mujer, a quien también se le están realizando estudios.El viernes, el Gobierno nacional confirmó la aparición de seis nuevos casos, con los que el total de infectados ascendió oficialmente a 8. Cuatro de los nuevos enfermos están en la Capital Federal, otro en Buenos Aires y el último en Córdoba.Se remarcó que todos estuvieron en el extranjero, en algunos de los países donde el virus avanzó con mayor fuerza, como es el caso de Italia. Esta también es la primera muerte en América Latina por el coronavirus, enfermedad que golpeó fundamentalmente a Ecuador donde hasta el viernes había 14 contagios confirmados.A nivel global, la enfermedad que se desató en China ya provocó más de 3.000 muertes.Mientras en el Malbrán se avanzan con los análisis para determinar si existen más casos de coronavirus, las autoridades sanitarias mantienen en aislamiento a aquellas personas que padecen la enfermedad y a quienes pudieron haber tenido contacto directo con ellas.Además, el Ministerio de Educación solicitó que los alumnos que "hayan regresado de viaje en las áreas de circulación y transmisión de coronavirus" no acudan a los centros educativos por al menos un periodo de 14 días, aunque no presente síntomas."Es importante que permanezcan en el domicilio sin concurrir al establecimiento y evitar el contacto social por 14 días”, señaló el ministro de Educación, Nicolás Trotta. La recomendación apunta a quienes hayan realizado viajes recientemente por China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia o Alemania.Para tratar de evitar la propagación del virus, el Gobierno nacional resolvió, a través del Ministerio de Trabajo, otorgar una "licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público o privado en relación de dependencia que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares".