/ / SÁENZ PEÑA - CORONAVIRUS: NO INICIAN LOS COMEDORES MUNICIPALES Y SUSPENDEN EL TRANSPORTE DE COLECTIVOS URBANOS

Relacionados

A nivel nacional y provincial se decretó la suspensión de TODAS las actividades docentes en todos los niveles educativos desde hoy y hasta el 31 de marzo (jardín, primaria, secundaria y universitaria tanto público como privado) a lo que nosotros incluimos también las guarderías dado que según la información sanitaria, los niños pueden ser portadores del virus y a su vez pueden contagiar a familiares y adultos.Con respecto a los comedores municipales, se pospone momentáneamente el inicio de los mismos, pero estamos trabajando un esquema que nos permita seguir brindando el alimento a los chicos sin la necesidad de que estén todos dentro de un mismo establecimiento donde pueden contraer o propagar el virus.Se reduce la atención al público en todas las oficinas de la Municipalidad. Sólo dispondremos de guardias mínimas para el funcionamiento de las áreas y atención de casos indispensables, hasta el 31 de marzo. Los plazos de vencimiento de impuestos se prorrogan hasta el 01 de abril y se suspenden las ejecuciones fiscales. Quiero destacar que se continuará con la atención al vecino a través de nuestro WhatsApp Municipal: 0364-4415042.Vamos a poner a disposición del vecino nuestro número de WhatsApp para recibir denuncias de personas que estuvieron en lugares con circulación viral y no están cumpliendo la cuarentena. También vamos a poner a disposición el número para que los vecinos puedan avisar si tienen algún síntoma, y acá quiero aclarar que en caso de presentar fiebre prolongada o tos seca, se recomienda permanecer en las casas, no ir a ningún centro de salud, llame al 0800-444-0829 o nos envía un WhatsApp al 3644-415042.Se harán bloqueos de paseos y lugares donde se concentra gente. En ese sentido permanecerán cerrados todos los lugares turísticos y de recreación del Municipio como ser: Museos, el Complejo Termal, el Parque Temático, Paseo de Artesanos y Complejo Ecológico. Hasta el 31 de marzo se suspenden todas las actividades del Centro Cultural Municipal, Casa de Cultura, el NIDO y los Centros Comunitarios.En cuanto a recolección de residuos, los días lunes, miércoles y viernes se hará la recolección de residuos comunes y pedimos colaboración a los vecinos para que guarde en su domicilio el diferenciado o reciclable, dado que no se hará la recolección del mismo hasta nuevo aviso.Al igual que lo establecieron a nivel nacional y provincial, también los empleados municipales de 65 años o más, tienen licencia obligatoria, deberán permanecer en sus hogares y no concurrir a sus lugares de trabajo, por ser grupo de riesgo. Lo mismo aplica a personas con problemas respiratorios crónicos, enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión. Esto incluye a personas trasplantadas, inmunodeficientes o que están bajo tratamientos inmunodepresores, y personas con alguna discapacidad moderada o severa.Queda suspendido totalmente el transporte público de la ciudad.Se suspenden TODO tipo de actividades y eventos que agrupen masivamente a vecinos, tanto públicas y privadas. Esto incluye a bares, boliches, confiterías, heladerías, cafeterías, clubes, eventos religiosos, gimnasios, canchas de fútbol 5, de tenis y pádel, minishops de estaciones de servicio, salones de juegos para chicos y casinos. Los restaurantes y locales de comida realizarán solo venta a mostrador (para llevar), no pueden sacar mesas afuera para consumo en el lugar.El Intendente pidió a los vecinos que eviten salir de sus casas si no es estrictamente necesario, “si las personas no circulan el virus tampoco lo hace”. “Nos encontramos en una situación muy dinámica por lo que habrá, seguramente, una actualización constante de medidas. Llevaremos adelante todas aquellas acciones necesarias para evitar la propagación del virus. Les pedimos a los vecinos que cumplan con las recomendaciones. Que aquellas personas que hayan llegado de países extranjeros permanezcan en aislamiento, tal cual lo establecido por el Ejecutivo Nacional y adherido por el Ejecutivo Provincial. Necesitamos que todos adoptemos sin dudar estas recomendaciones para que podamos cuidar a nuestra ciudad y resguardar la salud de los saenzpeñenses”, sostuvo.