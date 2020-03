/ / SÁENZ PEÑA: INGRESAN A UNA PAPELERÍA Y ROBAN 65 MIL PESOS EN EFECTIVO

Relacionados

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que habá sido destruido un candado del portón chico que da hacia el lateral este, sobre calle 36, por donde delincuentes habrían ingresado a la parte posterior del local, y luego previo violentar la cerradura de una puerta de madera del comercio que da hacia el patio, ingresaron al interior y sustrajeron un TV Led 24 pulgadas y $ 60.000 en efectivo, discriminados en billetes del valor de 1.000 y 500; y la suma de $4.500 (sencillo) discriminados en billetes y moneda distinto valor. Se aprecia en el piso de cerámica, huellas similares a zapatillas, no muy claras con barro seco.El local no cuenta con sistema de video vigilancia ni sistema de alarma, y el propietario manifestó que el día sábado 14 del presente mes y año, a las 12.30 horas fue el último horario de atención al público, retirándose del comercio y regresando en la fecha a las 8 de la mañana, momentos en que se percató de lo ocurrido.Explicó también que en el lugar no se cuenta con sereno. Se realizó acta de constatación con presencia del personal de la División Criminalística de esta ciudad. Efectivos de la División Investigaciones se abocan a las tareas inherentes al caso.