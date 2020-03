/ / (video) CUARENTENA Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL: SANCIONAN Y APARTAN A POLICÍAS QUE "BAILARON" A JÓVENES

Denunciar cualquier abuso de (y en) las fuerzas policiales y de Seguridad, también es cuidarnos entre todos y todas. pic.twitter.com/Zj0qruRjba La línea 134 recibe denuncias tanto por incumplimiento de la cuarentena obligatoria como por hechos de violencia institucional.Denunciar cualquier abuso de (y en) las fuerzas policiales y de Seguridad, también es cuidarnos entre todos y todas. #CuidarteEsCuidarnos March 24, 2020

Se “dispuso el inmediato relevo preventivo del personal y el inicio de las actuaciones disciplinarias” correspondientes. Lo que resta es “individualizar a quienes estaban a bordo del móvil” de la fuerza y que, por lo tanto, participaron también de esos abusos.Un video muestra cómo al menos dos policías (no se los ve por estar detrás de la cámara) obligaron a un grupo de jóvenes a realizar acciones propias del denominado “baile”, una modalidad de castigo que data de los cuarteles en tiempos del Servicio Militar Obligatorio."En cuclillas y con las manos en la nuca. ¡Vamos!”, mandó uno de los agentes, que además redobló su orden a uno de los muchachos que lo cuestionó. “Usted también, vamos, todos”, instaron, y con un conteo a los gritos marcaron el ritmo con que se debían hacer los saltos rana y flexiones de brazos.Como si eso no bastara para la vergüenza de los civiles, los integrantes de las fuerzas los obligaron a cantar el Himno Nacional y a hacer más flexiones de brazos. “Diez más. Abajo. ¡Dale!”, gritó uno que pretendió aleccionar de esa manera a quienes habían transgredido el aislamiento.El gobernador Axel Kicillof aseguró este mediodía que el Ministerio de Seguridad bonaerense “ya resolvió” las sanciones contra esos policías y pidió que esos casos “no manchen el trabajo ejemplar de miles de policías que están trabajando” para hacer cumplir la cuarentena.En este hecho “se actuó de inmediato a través de la Subsecretaria de Control y Transparencia, desde donde se solicitó el envío de las actuaciones correspondientes y el seguimiento de las mismas”, añadieron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.Además, indicaron que los casos fueron recepcionados a través de su difusión en las redes sociales y que ninguno había sido denunciado al 134, la línea abierta para dar cuenta de incumplimientos a la cuarentena obligatoria y hechos de violencia institucional. Por este motivo, recomendaron a la sociedad a que recurran a esa vía para las denuncias de ese tipo.Estos no fueron los únicos casos que dieron cuenta del autoritarismo policial, cometidos con el justificativo de hacer cumplir la cuarentena por la pandemia. Días atrás circuló otro video en el que un policía provincial retaba a los gritos a un joven y una adolescente, a quienes además amenaza con “darle patadas en el culo” por no hacerle casos a sus padres. El caso circuló como si se tratara de un aleccionamiento pertinente para quienes transgredían la norma.