/ / CAPITANICH: “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS, NOS PERTENECEN POR DERECHO, POR HISTORIA Y POR PRINCIPIO DE INTEGRIDAD TERRITORIAL

Relacionados

En este punto, el mandatario mencionó la incorporación en los últimos días, a través del Decreto N° 473/20, de cuatro chaqueños al listado oficial de soldados caídos durante el conflicto bélico. Se trata de Darío Rolando Ríos, Sargento Post Mortem; Miguel Ángel Falcón, Soldado del Ejército Argentino; Ángel Benítez, Soldado del Ejército Argentino; y Miguel Aguirre, Marino Mercante. La medida, que surge de una investigación realizada por la Fundación Soberanía y Memoria, busca que sus nombres perduren en la conciencia histórica del pueblo.“Quiero rendir un justo homenaje a los 60 soldados chaqueños caídos y a los 1300 soldados movilizados de la provincia, que con orgullo defendieron los intereses de la patria ofrendando su vida en las islas”, expresó el gobernador. En este sentido, reconoció además a las familias de los héroes y mártires de las distintas fuerzas que desempeñaron una labor extraordinaria en defensa de la soberanía nacional.El mandatario ratificó así que a la República Argentina le asiste el derecho internacional, razones históricas y el principio de integridad territorial, ya que tiene entre 500 y 600 km de extensión respecto a las islas, en tanto el Reino Unido oscila entre los 12 a 14 mil km. “Las islas constituyen un territorio estratégico para la defensa de los intereses de la soberanía territorial, por la explotación pesquera, turística, y la perspectiva de la explotación de recursos hidrocarburíferos. Es decir es un espacio territorial con riqueza que pertenece a la soberanía argentina”, remarcó.En ese contexto destacó el papel de las Naciones Unidas en el abordaje de la soberanía sobre las islas. Desde 1946 el comité de descolonización del sistema de Naciones Unidas trata el problema derivado de los territorios no autónomos. “Nos asiste la razón diplomática a partir de la resolución 2065 que promueve la negociación de las partes, no es posible admitir dentro del sistema de naciones unidas la existencia de acciones colonialistas por parte de ningún país en el mundo, las posesiones de territorio de ultramar forman parte de una agenda del pasado no admisible en el presente y menos en el futuro”, afirmó.“Hoy nos asiste el derecho, la razón, la historia y la memoria de nuestros muertos; por eso queremos rendir un justo homenaje a aquellos que dejaron su vida y a aquellos que volvieron, para que sepan con orgullo que hay un pueblo, un país, que les rinde homenaje por su coraje, heroísmo y valentía y porque más temprano que tarde Malvinas formará parte inextinguible de nuestro territorio argentino y el nombre de esos héroes y mártires será parte constitutiva de esta legitima reivindicación”, concluyó.