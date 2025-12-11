El atroz suceso ocurrió en la noche de este miércoles en el Barrio Toba de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los vecinos redujeron a un sujeto hasta que llegó la Policía. Su pareja lo acusa haber abusado sexualmente de su hija de 11 meses. La bebé quedó internada en el Área de Pediatría del Hospital "4 de Junio".
Foto: Ilustrativa - Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este miércoles a las 23.20 horas, efectivos de Comisaría 3º fueron alertados que en una vivienda del Barrio Toba, un sujeto había sido reducido por los vecinos. Al llegar al lugar en dos patrulleros, los uniformados detuvieron a un individuo que ya había sido agredido y reducido por familiares y vecinos, acusado de ser el supuesto autor de un abuso sexual a su propia hija de 11 meses de edad.
El sujeto fue trasladado en un móvil hacia Medicina Legal y seguidamente se solicitó una ambulancia para la asistencia y traslado de la víctima menor de edad. Ya en el Hospital local en el sector Pediatría, los policías hablaron con una mujer de 26 años, domiciliada en el Barrio Toba; madre de B.S.T., de 11 meses de edad.
La madre fue quien informó a los efectivos que el padre de la menor (conducido) había abusado de esta. Se dio intervención a la División Violencia de Género, por cuestiones de competencia, arribando al Nosocomio personal de esa División.
Periodismo365