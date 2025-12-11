El atroz suceso ocurrió en la noche de este miércoles en el Barrio Toba de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los vecinos redujeron a un sujeto hasta que llegó la Policía. Su pareja lo acusa haber abusado sexualmente de su hija de 11 meses. La bebé quedó internada en el Área de Pediatría del Hospital "4 de Junio".

El sujeto fue trasladado en un móvil hacia Medicina Legal y seguidamente se solicitó una ambulancia para la asistencia y traslado de la víctima menor de edad. Ya en el Hospital local en el sector Pediatría, los policías hablaron con una mujer de 26 años, domiciliada en el Barrio Toba; madre de B.S.T., de 11 meses de edad.

La madre fue quien informó a los efectivos que el padre de la menor (conducido) había abusado de esta. Se dio intervención a la División Violencia de Género, por cuestiones de competencia, arribando al Nosocomio personal de esa División.

Periodismo365



