Tras cometer un asalto a punta de escopeta "Tumbera", el menor alias "Juanchi" rompió a machetazos la ventana de una vecina. La Policía informó que también sus familiares "colaboraban" arrojando ladrillazos y hondazos contra la misma vivienda. Suma así otra causa más tras la denuncia penal formalizada esta noche en Comisaría 4º por una vecina del Barrio Solidario. El furioso ataque quedó grabado en cámaras de seguridad de la vivienda de la denunciante.

La denunciante agregó que también observó que el padre de estos, conocido como alias "Caloi", desde su vereda arrojaba también cascotes y comenzó a amenazar gritando "Los voy a matar a todos". La víctima explicó que el problema radica en que posee cámaras de seguridad y a los mencionados sujetos les molesta porque creen que da aviso a la Policía de sus movimientos.





Hizo entrega de material fílmico donde se observa claramente lo denunciado. Se labró Acta de Constatación junto con la División Criminalística. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto; en la causa por "Supuestos Daños y Amenazas". Periodismo365

