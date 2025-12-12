Tras cometer un asalto a punta de escopeta "Tumbera", el menor alias "Juanchi" rompió a machetazos la ventana de una vecina. La Policía informó que también sus familiares "colaboraban" arrojando ladrillazos y hondazos contra la misma vivienda. Suma así otra causa más tras la denuncia penal formalizada esta noche en Comisaría 4º por una vecina del Barrio Solidario. El furioso ataque quedó grabado en cámaras de seguridad de la vivienda de la denunciante.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 22.20 horas de este jueves, una mujer de 41 años de edad, domiciliada en el Barrio Solidario; formalizó denuncia penal en Comisaría 4º, detallando que este miércoles a las 13.00 horas sus vecinos alias "Juanchi" (17) y su hermano alias "Mingo" (13) se acercaron a su domicilio y este último comenzó a romper una ventana del frente aplicando machetazos furiosamente, mientras que su hermano arrojaba cascotes hacia la vivienda.
La denunciante agregó que también observó que el padre de estos, conocido como alias "Caloi", desde su vereda arrojaba también cascotes y comenzó a amenazar gritando "Los voy a matar a todos". La víctima explicó que el problema radica en que posee cámaras de seguridad y a los mencionados sujetos les molesta porque creen que da aviso a la Policía de sus movimientos.
