/ / CHACO - CORONAVIRUS: EXTIENDEN EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO

De esta manera se ratifican los decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/2020, Nº 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020, las Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Nº 429/2020, Nº 450/2020, Nº 467/2020, Nº 468/2020, Nº 490/2020, los Decretos Provinciales Nº 432/2020, Nº 433/2020; N°466/2020.El gobernador Jorge Capitanich explicó en conferencia de prensa vía streaming, junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y a la ministra Paola Benítez, los alcances de las medidas tomadas para esta segunda etapa del aislamiento obligatorio donde el objetivo central es maximizar todas las medidas de protección para las personas que conforman los grupos de riesgos, principalmente adultos mayores a 65 años.Para ello, el gobierno prevé identificar a las y los adultos mayores de toda la provincia para garantizar un sistema de cercanía a través de un plan de voluntariado social a fin de asegurarles las compras de remedios, pagos de servicios, ingresos correspondientes, tratamientos médicos adecuados. “Son entre 200 y 300 mil personas que integran estos grupos, tenemos previstas estrategias para un seguimiento preciso a través de voluntarios sociales que puedan tener contacto con ellos”, afirmó Capitanich.El mandatario explicó detalladamente el impacto positivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la provincia y en el país y aseguró que los resultados son aún mejores que los proyectados. Por lo que es fundamental el sostenimiento de la medida a fin de garantizar que el sistema sanitario (público y privado) responda a la demanda de casos. “Con las proyecciones antes de la cuarentena hoy tendríamos el 83 por ciento de las camas ocupadas en todo el país, en tanto que producto del aislamiento esa cifra se redujo al 3,9 por ciento de camas ocupadas a nivel país, mientras que en el Chaco no tenemos ninguna cama ocupada con paciente de coronavirus en terapia intensiva, esto es el aislamiento preventivo: la prevención de la enfermedad y de la muerte”, enfatizó.De esta manera y con las inversiones correspondientes que se realizaron para ejecutar obras de ampliación y refacción integral más el hospital modular específico para coronavirus que se realiza en el hospital Perrando, el sistema sanitario de Chaco está preparado para responder las demandas de casos positivos de coronavirus que pueden surgir en esta etapa de la pandemia.No obstante, para garantizar ello, el gobernador adelantó que el próximo sábado se realizará un simulacro para atender casos con modelos tanto en el sector publico y como en el privado, del que intervendrán las fuerzas de seguridad y las y los trabajadores de salud que están siendo permanentemente capacitados. El simulacro pondrá a prueba el protocolo diseñado con una división por área geográfica y asignación de responsables, a fin de ver la capacidad de reacción del sistema.El mandatario agradeció tanto a las y los trabajadores que deben prestar servicios esenciales durante la emergencia como a todos los chaqueños y chaqueñas que cumplen estrictamente el aislamiento. “El aislamiento es la mejor medida frente a una pandemia, a un virus para el cual no existen aún vacunas, remedios, el esfuerzo vale la pena, se traduce en resultados, es el momento para que los resultados permitan la continuidad de estas medidas”, ratificó y señaló que el gobierno trabaja para paliar el impacto económico y social que implica el sostenimiento del aislamiento.En ese sentido comenzó una ronda de encuentros con los distintos sectores de la economía y las actividades comerciales damnificados por la inactividad propia del aislamiento obligatorio. Las reuniones comenzaron con gimnasios, clubes, organización de eventos, continuarán con representantes de taxis, remises, hoteles y turismo. El objetivo es trabajar en medidas paliativas.Dentro de las medidas sanitarias generales, se prorroga el aislamiento preventivo social domiciliario de carácter obligatorio. El protocolo sanitario continuará vigente y se ratifican las medidas de higiene que se deben aplicar en oficinas públicas, establecimientos privados, entidades bancarias, entre otros.Además, continuará la campaña de vacunación antigripal en toda la provincia. Se implementarán 122 puntos muestrales en el área de Gran Resistencia para obtener unas 360 muestras en el AMGR, sobre un total de 650 en toda la provincia y se continuará con el plan de fumigación en sectores de circulación de personas como ser cajeros automáticos. “En cuanto a las vacunas, Implementamos 139 mil dosis, y la petición de la provincia es 289 mil dosis para repartirlas en casi los 300 centros vacunatorios de la provincia”, detalló el mandatario.Asimismo, el decreto prevé la suspensión de las clases hasta el 30 de abril y la aplicación de la plataforma ELE como método de sustitución de clases para casos y lugares específicos de circulación viral. Además, se prevé la implementación de una propuesta integral para fortalecer la capacidad del estado mejorando sustancialmente los entornos formativos y el uso de tecnologías.Se gestionarán los medios para el financiamiento y puesta en práctica de un programa de mantenimiento de infraestructura escolar que incluya políticas de formación de alta calificación para docentes y no docentes que incluya un fuerte componente de educación mediado por TICs. Incorporación de tecnología de punta, relevamiento de plantas orgánicas nominales y funcionales y administración de infraestructura escolar.Se pretende, además, administrar materiales que contemplen el suministro de elementos didácticos que incluyan computadoras, mobiliarios y equipamiento y un sistema de evaluación que mida los resultados del proceso enseñanza aprendizaje y acreditación en el sistema educativo. Implementar un sistema de evaluación del desarrollo de la jornada extendida y un programa de mantenimiento de comedores escolares.El decreto dispone medidas que tienen que ver con actividades comerciales, industriales, de construcción y de servicio considerados esenciales o exceptuados por decisiones administrativas del estado nacional. Las mismas regirán hasta el 26 de abril y son: asegurar el abastecimiento de combustible en sus diferentes etapas de acopio y comercialización, distribución y venta de gas y procesamiento, distribución y comercialización de productos alimenticios y bebibles.Además, el procesamiento, distribución y comercialización de productos de limpieza, higiene personal, hospitalarios y médicos y sus insumos. Se debe asegurar la atención médica, odontológica, oftalmológica y de laboratorios químicos. Además, se deben asegurar los servicios de comunicación, audiovisuales y de telefonía.Estarán exceptuados también los servicios de provisión de insumos complementarios para distribución y empaque de productos alimenticios, bebidas, perfumerías y otros. Se habilita la distribución y comercialización de insumos, medicamentos y alimentos para mascotas y atención veterinaria.Se restablece la actividad en los centros de atención telefónica debiendo respetar los protocoles establecidos en normas nacionales, provinciales y municipales, no pudiendo sobrepasar de ningún modo el uso del 50% de la capacidad instalada.Se restablecen las obras privadas tendientes a la refacción, construcción y mantenimiento de la infraestructura sanitaria o de carácter especial, debiendo solicitar permiso de excepción ante autoridad sanitaria; y el funcionamiento de las empresas de seguridad y vigilancia.También, se restablece la obra pública en general. Capitanich nombró diferentes obras en rutas provinciales, además de “más 800 viviendas en proceso de ejecución en los siguientes 15 días, y otras obras que vayan surgiendo de licitaciones nacionales. La idea es ir reactivando la obra pública progresivamente, como motor de la economía”.La actividad industrial estará en funcionamiento, en sus diferentes ramas, pero sin atención al público. También los locales de venta y reparación de productos ópticos con atención sólo matutina, los clientes deben contar con constancia de turno confirmado para trasladarse a los locales. Se restablece la actividad forestal y agropecuaria, incluidos los eslabones de provisión de herramientas e insumos y asistencia técnica-profesional y servicios de mantenimiento.Retomarán su actividad también los talleres mecánicos y comercios dedicados a la venta de repuestos de vehículos, los servicios profesionales, las ferreterías y venta de materiales eléctricos y de construcción. Estas actividades fueron habilitadas por las decisiones administrativas de la jefatura de Gabinete de Ministros de la nación y tendrán horarios especiales y exclusivos para atención de grupos de riesgo, cumpliendo y haciendo cumplir el distanciamiento social y las medidas de seguridad sanitarias. En todos los casos, las 20 horas será el horario máximo en el que se podrán realizar actividades.Las actividades comerciales o de distribución no exceptuadas podrán funcionar únicamente a través de servicios telefónicos, vía web en todas sus modalidades, venta por correo, digital o catálogo. Servicios de peluquería y delivery a domicilio. Bares, restaurantes, rotiserías y locales gastronómicos en general, sólo se permitirán bajo la modalidad de delivery y solo hasta las 23 horas.Los supermercados, autoservicios, almacenes, estaciones de servicios y farmacias deberán implementar horarios especiales de atención a grupos de riesgo y reducir al 50% la capacidad habilitada de personas dentro del local. Es por esto, que la primera hora de atención al público de estos locales se destinará a la atención exclusiva de personas mayores de 60 años y embarazadas, pero los establecimientos podrán, además, agregar otros horarios o turnos especiales de atención a estos grupos.Los empleadores privados, deberán tener la responsabilidad social de aplicar las medidas sanitarias para el personal y los clientes y, además, otorgar el licenciamiento obligatorio para casos sospechosos, a la vez que dar aviso inmediato al ministerio de Salud de cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud de empleados, empleadas y clientes y adoptar todas las medidas sugeridas por el ministerio de Salud.El gobernador hizo énfasis en el control, monitoreo y fiscalización de precios máximos para productos denominados como de primera necesidad. Estas medidas se pondrán en marcha desde el ministerio de la Producción, Industria y Empleo, AFIP y ATP.“El paquete de precios que manejaremos es de 2.300 productos, que prevén los precios de referencia y precios máximos de cada producto. Este trabajo tendrá un despliegue en conjunto con los municipios”, destacó el jefe del Ejecutivo.La actividad bancaria por su parte será mediante la utilización de plataformas y mecanismos de gestión digital, dentro de los establecimientos se deberá dar estricto cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias, reduciendo la cantidad de clientes en salones de atención al público, diversificando ampliando los terminales de gestión y pagos, entre otros.En cuanto a los espectáculos públicos y eventos deportivos, el primer mandatario explicó que el decreto prevé la suspensión total hasta el 31 de mayo y los actos patrios hasta el 16 agosto del 2020. Los parques provinciales seguirán cerrados hasta el 31 de mayo y los espacios públicos y áreas de recreación no permitirán eventos, reuniones o encuentros en los mismos.Asimismo, las áreas o dependencias responsables del mantenimiento de estos espacios, dispondrán mediante protocolo aprobado por la autoridad sanitaria provincial y nacional, restricciones en el uso, cantidad de personas, horarios y actividades permitidas para permanencia. Los templos, cultos y congregaciones religiosas quedan suspendidas también hasta el 26 de abril.Se suspende la actividad en la administración pública y de recursos humanos hasta el 26 de abril, además se deberá dar licenciamiento obligatorio a personas y grupos de riesgo hasta el 31 de mayo, el que podría ser prorrogado o dejado sin efecto con antelación, teniendo en cuenta las recomendaciones que efectúe el comité de expertos, además de las recomendaciones nacionales, internacionales respecto a la evolución del número de casos en la provincia y el país.Se deberán sustituir los trámites por vía digital teletrabajo, derivando el trabajo a los hogares de los trabajadores y trabajadoras, digitalizando actuaciones administrativas, su escaneo y utilización mediante plataformas web, además de asegurar la emisión de documentos digitalizados que permitan dinamizar el teletrabajo. Quienes deban asistir, deberán cumplir con las medidas de distanciamiento social, no obstante, se dispondrán equipos de trabajo mediante turnos especiales de servicio, los que podrán consistir en división de agentes en dos turnos diarios (matutino y vespertino) o en turnos diarios o semanales rotativos.Las máximas autoridades las oficinas y dependencias administrativas deberán disponer de mecanismos regulatorios para la circulación interna de las dependencias, el ingreso de personas para presentación de trámites o requerimiento de servicios. Además, horarios de atención al público, mesas de consulta telefónica y su derivación a operadores, y demás aspectos que garanticen el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria.Se prevé impulsar una agenda digital ya apagón analógico mediante la ejecución de una agenda digital que permita desde educación, mediante uso de TICS, hasta seguimiento electrónico de pacientes en el sector público, telemedicina, historia clínica centralizada, registro digital de transacciones con el sector público y desarrollo de sistemas de transacción en moneda digital a los efectos de disminuir progresivamente el uso dinero en efectivo. Las aplicaciones mencionadas deberán encontrarse en ejecución de prueba a partir del 30 de junio del corriente, a fin de permitir las adecuaciones pertinentes que permita su uso generalizado a partir del 1 de enero de 2021.No se permitirá la circulación de personas ni vehículos particulares entre el periodo comprendido entre las 21 horas a las 5 horas del día siguiente. “Estamos trabajando en el ensamble del código QR existente a nivel nacional con uno provincial”, indicó Capitanich.En el caso de los vehículos particulares, se limitará la circulación de motos y vehículos por el número de patentes de la siguiente manera: lunes, miércoles y viernes para patentes terminadas en número impar; y martes, jueves y sábados para patentes terminadas en número par. Los domingos habrá circulación restringida a casos especiales o de fuerza mayor debidamente justificados ante autoridad competente. En motocicletas, sólo se permitirá una persona a bordo, mientras que, para taxis, radio-taxis y remises compartidos, se permitirá el desplazamiento con no más de dos ocupantes.En Resistencia se dispondrán de cordones sanitarios de control policial, restringiendo la circulación entre las zonas de las Laprida/Lavalle, Hernandarias/Avalos, Castelli/Alvear, Vélez Sarsfield/Las Heras. Quienes circulen o pretendan ingresar a esos cuadrantes, deberán acreditar domicilio en la zona, causa justificada y/o contar con autorización emitida por autoridad pertinente. El Ministerio de Seguridad y Justicia, deberá disponer de un protocolo especial reglamentario de lo dispuesto en el párrafo precedente. “Seremos severos en localidades donde detectemos frecuente movilización, y en el macrocentro de Resistencia”, sostuvo el gobernador.Únicamente podrán circular por la vía pública, rutas provinciales y nacionales del territorio provincial, las personas que realicen actividades relacionadas con la adquisición de alimentos y productos farmacéuticos; para la asistencia y cuidado de mayores; quienes necesiten asistencia a centros sanitarios y quienes se dirijan a entidades financieras por causas de fuerza mayor o necesidad.Por otra parte, el transporte público urbano e interurbano de pasajeros del área metropolitana del Gran Resistencia correrá con horario restringido de circulación (de 5 a 21), y sólo podrán transportar usuarios sentados en cada unidad vehicular. “Trabajaremos en forma mancomunada con el Municipio de Resistencia para diagramar un sistema que nos permita cumplir con los recaudos necesarios de seguridad e higiene”, afirmó Capitanich.Además, los transportes de pasajeros de media y larga distancia, de Carga y Ferroviario, y minibuses, mantendrán el cese de actividades durante el citado período.En cuanto a aeropuertos, puertos y límites provinciales se conservarán las restricciones de circulación e ingreso de ciudadanos que no tengan domicilio en la Provincia, y el egreso de toda persona que a la fecha se encuentre en el territorio provincial, salvo caso justificado de personas que deban asistir a un familiar debidamente justificado por autoridad jurisdiccional.Aislamiento en localidades críticas y no críticasSe dispondrá de aislamiento preventivo a las localidades críticas del área metropolitana (Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas) y las que se declaren como tal por el Ministerio de Salud de la Provincia, a quienes alcanzarán las medidas de restricción para circulación de personas y automotores ya nombrados. Por su parte, los parajes que no presenten casos positivos de contagio de coronavirus, podrán ser objeto de regulaciones especiales.La Policía de la Provincia, en conjunto con fuerzas de seguridad nacional y bomberos, dispondrán diariamente de operativos especiales en dos horarios especiales (20.30 y 21), a fin de poner en conocimiento el inicio del horario de prohibición de circulación. Las personas que incumplan con lo establecido, serán pasibles de sanciones y multas que sean pertinentes.A fin de mantener los protocolos de seguridad sanitaria, los Ministerios de Gobierno y Trabajo, de Desarrollo Social, de Seguridad y Justicia y la Secretarías de Economía Popular y Derechos Humanos, dispondrán de plataformas digitales y sistemas o espacios de comunicación para garantizar la expresión de las demandas. A tal fin, se dispondrá de la intervención del Comité de emergencia social creado por decreto Nº 462/2020.