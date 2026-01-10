El lamentable suceso ocurrió en horas del mediodía de este sábado cuando el trabajador del volante estaba esperando clientes en la Base Sur de una conocida agencia de remises. "Se desplomó súbitamente y lo llevamos rápidamente al Hospital 4 de Junio en un auto particular. Ingresó vivo a la Guardia de Emergencias pero a los pocos minutos los médicos salieron y nos avisaron que había fallecido", confirmaron fuentes consultadas por Periodismo365. "Es el segundo caso en 15 días", remarcaron desde la remisería.

Sus compañeros identificaron al trabajador fallecido como Damián Acevedo, de 55 años de edad, domiciliado en el Barrio Reserva Este. "Damián también era músico, excelente guitarrista y tocó con varias agrupaciones animando bailes en nuestra zona", recordaron sus amigos.

En medio de la conmoción por el doloroso trance, los remiseros están haciendo colectas para costear gastos del sepelio y así ayudar a sus familiares. Además, recuerdan que éste es el segundo caso de deceso en las mismas circunstancias. "Hace 15 día falleció otro compañero de 51 años", lamentaron. Los restos de Damián Acevedo serán velados en Sala Municipal, ubicada en calle 28 entre 21 y 23 de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Periodismo365



