Fuentes cercanas a la causa informaron a Periodismo365 que un joven de 20 años a bordo de una costosa camioneta fue el que atropelló a una madre y su pequeña hija, quienes circulaban en una motocicleta siguiendo a la multitud que se había congregado en el lugar. Curiosamente, no se le habría efectuado el Test de Alcoholemia al conductor del vehículo, un joven domiciliado en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Al llegar al lugar un patrullero con efectivos de Comisaría 1º, constataron que fueron partícipes una camioneta y una motocicleta, con una menor de edad lesionada la cual fue trasladada al Hospital "4 de Junio".

La camioneta es una Toyota CRV, color blanco, que era guiada por un joven de 20 años, domiciliado en pleno centro de Sáenz Peña, quien manifestó estar ileso permaneciendo en el lugar. Como segundo partícipe se observó a una motocicleta Corven Energy, de 110 cc., color roja, guiada por una mujer de 37 años quien circulaba acompañada de su hija de 9, ambas domiciliadas en el Barrio San Cayetano.

Como consecuencia del fuerte impacto, la niña resultó lesionada siendo trasladada en ambulancia hacia el nosocomio local. Se realizó Acta de Constatación con personal de la División Criminalística, en tanto el Fiscal en turno dispuso que se entreguen los rodados a sus dueños. Se dio intervención a la División Medicina Legal pero no se le habría realizado el Test de Alcoholemia al conductor de la camioneta Toyota. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo de la Dra. Natacha Afanasenko; en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

Periodismo365



