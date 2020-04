/ / CORONAVIRUS: DETECTARON UN CASO EN LA CÁRCEL DE CAMPANA

Relacionados

El hacinamiento y la superpoblación carcelaria en la Provincia no son novedad, pero sí están en debate en medio de la pandemia. Desde la Suprema Corte provincial, pasando por la Cámara de Casación, hasta el Ministerio Público de la Defensa y los organismos de Derechos Humanos, vienen pidiendo medidas para preservar a las personas en situación de encierro. Ya se otorgaron casi mil beneficios de prisión domiciliaria y se apuraron trámites pendientes para descomprimir los penales.Protestas y denuncias por falta de condiciones de prevención se repitieron en todo el país. Por eso, cuando se supo que un penitenciario de Campana estaba enfermo, la preocupación se desparramó. El protocolo -dicen- se activó de inmediato. El penitenciario está internado y se recupera. Según fuentes del SPB, el ayudante "cumple funciones en la Guardia de Seguridad Exterior y no tiene contacto con privados de la libertad. No ingresa a los pabellones.""Como solo estuvo en contacto con ocho compañeros de la guardia, estas personas están cumpliendo el protocolo de aislamiento en sus domicilios. A pesar del tiempo transcurrido no han desarrollado síntomas", aclararon fuentes consultadas por Clarín. El contagio-advierten- fue del tipo comunitario en la ciudad de Campana. Para tranquilizar a los detenidos, los médicos recorrieron los pabellones y habrían explicado la situación, según informaron los voceros.La Unidad 21 se encuentra en el kilómetro 5,5 de la ruta provincial 6, junto a la Unidad 41. En esta última permanece detenido el cura Julio César Grassi y también estuvo Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta García Belsunce​.