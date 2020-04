/ / "NO HAY CASOS DE CORONAVIRUS EN SÁENZ PEÑA", ASEGURÓ EL DIRECTOR DE CLÍNICA SANTA MARÍA

Relacionados

El Dr. Ricardo Pardo, habló sobre un video que se viralizó en las ultimas horas sobre un posible caso de coronavirus en la clínica y afirmó que no hay ningún caso de COVID-19 positivo en la ciudad de Sáenz Peña.Las imágenes muestran a una persona, en silla de ruedas, con una vestimenta acorde a las medidas de seguridad, llegando al Sanatorio. Sobre el mismo, el Dr. Pardo explicó que la paciente estuvo en Resistencia, llegando a nuestra ciudad el sábado a la mañana al domicilio de familiares quienes hicieron gestiones para que sea atendida en el servicio de diálisis, por lo que el sanatorio -tomando todas las medidas de seguridad correspondientes- concretó el proceso de diálisis.“El protocolo esta muy bien hecho, es excelente lo que hicieron”, señaló el director del sanatorio y manifestó que tarde o temprano “vamos a convivir con el virus”, por lo que solicitó a los vecinos de Sáenz Peña que se cuiden.También contó que anoche tuvieron una reunión con el Intendente, las fuerzas de seguridad y el Comité de Emergencia, y coincidieron en que ven mucha gente en la calle. En este contexto explicó que cualquier persona puede ser un portador y no tener síntomas, “si esto viene en un momento que nos encuentra sin algunos equipamientos, salvo algunas instituciones, van a desbordar los sanatorios y las terapias intensivas, por eso se habla de aplanar la curva. Esto es grave y la gente no lo entiende”, sostuvo. Para finalizar indicó que esta situación es dinámica, “estamos aprendiendo, por eso le pido a la comunidad que reflexione y se cuide y nos cuidemos”, concluyó el Dr. Pardo.