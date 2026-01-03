Un hombre resultó herido tras un accidente de tránsito entre un camión del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña y una motocicleta. El conductor de la misma fue llevado en ambulancia al Hospital "4 de Junio".

Se realizó la correspondiente Acta de Constatación en el lugar y el camión del Municipio fue entregado en el lugar en tanto la moto fue secuestrada para su resguardo. Se dio intervención a la División Medicina Legal. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de tránsito".

