Un hombre resultó herido tras un accidente de tránsito entre un camión del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña y una motocicleta. El conductor de la misma fue llevado en ambulancia al Hospital "4 de Junio".
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este sábado a las 11.30 horas, efectivos de Comisaría 2º intervinieron tras un accidente de tránsito en calle 12 entre 7 y 9 del Ensanche Sur, donde constataron que fueron partícipes un camión Ford modelo F 14.000, color blanco, dominio DQS877, conducido por un empleado municipal de 38 años de edad, domiciliado en el Barrio Tiro Federal, quien aseguró estar ileso. El segundo partícipe fue una motocicleta Zanella, modelo ZB, color blanca, de 110 cc., dominio A052ZNG; guiada por un hombre de 46 años, domiciliado en el Barrio Matadero; resultando el mismo con lesiones. Minutos después fue llevado en ambulancia al nosocomio local.
Se realizó la correspondiente Acta de Constatación en el lugar y el camión del Municipio fue entregado en el lugar en tanto la moto fue secuestrada para su resguardo. Se dio intervención a la División Medicina Legal. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de tránsito".
