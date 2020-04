/ / TREMENDO SALTO DEL DÓLAR CCL: LLEGÓ A $114 Y CERRÓ EN $107. LA BRECHA CON EL OFICIAL TREPÓ AL 74%

Relacionados

"El "contado con liqui" cerró a $107,42 mientras el dólar MEP trepó a $106,26. La disparada se frenó después de que la autoridad monetaria absorbió cerca de $170.000 millones en letras a 28 días. Un renovado apetito por la dolarización, en medio de la incertidumbre por el coronavirus, la renegociación de la deuda, junto a un exceso de pesos y la fuerte caída de las tasas, provocó este martes una nueva fuerte suba de los tipos de cambio implícitos, que llegaron a volar hasta un máximo intradiario de casi $114, aunque luego se desinflaron por una jugada del Banco Central.El dólar "contado con liqui" avanzó un 5,1% a $107,42, por lo que la brecha cambiaria se amplió al 64%; más temprano llegó a acercarse a $114, lo que obligó al Banco Central a aspirar más pesos de los que inicialmente tenía previsto en la licitación de Leliq de este martes (operadores estiman que absorbió $171.000 millones). De manera similar, el dólar MEP -que surge de la compra y venta de bonos en la bolsa porteña- escaló un 5,1% a $106,26, lo que deja un spread del 62,2% con la cotización que se opera en el MULC (a $65,50).Analistas consultados por Ámbito coincidieron en afirmar que la disparada del dólar en el segmento bursátil (subió casi 20% en las últimas tres ruedas) responde al exceso de pesos en medio de una fuerte expansión monetaria, a lo que se suma la estrepitosa caída de las tasas de interés.Gustavo Neffa, director de Research for Traders, destacó en diálogo con este medio que "tardíamente, se produjo una reacción violenta del mercado a los anuncios oficiales de asistencia económica (a algunos sectores productivos y sociales), la que se financiará con mayor déficit fiscal debido a la imposibilidad de tomar deuda externa o instrumentar nuevos impuestos"."El Gobierno está impulsando el proyecto sobre impuesto a la riqueza con los que espera recaudar u$s2.500 millones, pero por ahora la emisión es el arma de último recurso que tiene para financiar un paquete de ayuda que, estiman, sería de $700.000 millones (más de u$s10.000 millones)", indicó. Agregó: "en cualquier otro país desarrollado, un paquete así pasaría inadvertido, pero en Argentina esta ayuda infla las expectativas inflacionarias, vía suba del dólar".Neffa recordó que esta semana se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que se ubicaría cerca del 2,6%, sobre todo porque la mitad del índice está practicamente congelado, como tarifas de servicios públicos, alquileres, transporte y demás. Resultará entonces una lectura bastante errónea de la realidad".Resumiendo, indicó el director de Research for Traders, la cotización del dólar en el segmento bursátil "está reflejando esos miedos" y surge del análisis de todos los anuncios y desembolsos oficiales. Concluyó que "las brechas deberían cerrarse subiendo el dólar mayorista, acercándolo a los $70".Por su parte, Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital, destacó en diálogo con Ámbito que la suba de los tipos de cambios implícitos responden a la "fuerte emisión monetaria del último mes, cuando la base monetaria creció casi $750.000 millones (+44%) desde principios de marzo"."Semejante emisión no es gratuita en este contexto financiero sumamente frágil por el golpe del coronavirus y la cuarentena y la incertidumbre del canje. Al respecto, las novedades de la negociación no parecen contribuir a calmar las aguas ya que la propuesta no sería positiva por lo que el riesgo de default aumenta y le pone presión al tipo de cambio libre", resaltó.Tampoco debe soslayarse una coyuntura compleja a nivel internacional por los efectos que provoca la pandemia en todas las economías de los países, entre ellos, la devaluación de las monedas emergentes frente al dólar, que termina presionando también al peso argentino.Mientras tanto, el dólar blue continúa casi sin negocios referenciales ante la falta de operadores en el mercado dada la cuarentena dispuesta por el Gobierno. Operadores dijeron que se escucharon valores esporádicos de $90 por dólar para la venta, con lo que avanzó 75 centavos con respecto al cierre previo.El Banco Central (BCRA) efectuó la subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días de plazo, que cerró con una tasa anual de política monetaria de 38%. El monto adjudicado a 28 días fue de $300.000 millones (vencían $120.000 millones) a una tasa máxima, mínima y promedio de 38% anual.El dólar solidario subió 13 centavos a $87,79 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito, mientras que el billete minorista avanzó 10 centavos a $67,53. Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó 12 centavos a $65,50 en una rueda en la que la autoridad monetaria redujo el ritmo de actualización (el lunes, el BCRA había impulsado un ascenso de 22 centavos).La moneda norteamericana operó otra vez según el mandato dispuesto por la regulación oficial, estabilizando su cotización en el nivel determinado por la postura de venta del Banco Central fijado para hoy. Como siempre acontece, los máximos se anotan con las primeras operaciones formalizadas en los $ 65,50, el mismo precio que dispuso la autoridad monetaria para fijar límite en la sesión.La oferta privada volvió a hacerse presente, siempre acompañando la postura oficial. Los mínimos de la rueda se anotaron en los $ 65,499, cuando puntuales órdenes de venta mejoraron la oferta de Central. En este contexto, el volumen operado creció un 22,5% a u$s239 millones."La oferta de divisas sigue acompañando al órgano de control como proveedor principal de divisas en el mercado, dejando espacio para que el Banco Central se mantenga comprando los excedentes disponibles", destacó el analista Gustavo Quintana.El peso argentino operó a contramano del mundo ya que, si bien el dólar viene fortaleciéndose con la crisis, este martes la moneda estadounidense se depreció a mínimos de dos semanas ya que los inversores volvieron a tomar riesgos luego de conocerse el resultado comercial chino de marzo, que resultó mejor al esperado y pintó una imagen menos sombría de lo que se temía por el brote de coronavirus.Adicionalmente, el número de fallecidos diarios en Estados Unidos también cayó con fuerza y los estados comenzaron a preparar planes para reabrir sus economías, lo que permitió a los operadores abandonar sus colchones de dólares -a los que recurrieron por su alta liquidez- y buscar monedas de mayor riesgo.El índice dólar, que mide la divisa norteamericana contra una canasta de seis rivales, cayó un 0,5% a 98,90. El euro se apreció un 0,6% a 1,1 dólares mientras que el yen ganó un 0,5%.En la región, las monedas operaron de manera dispar; mientras el peso mexicano se apreció un 0,6%, el real brasileño se devaluó un 0,1%. Al mismo tiempo, el peso colombiano se fortaleció por novena jornada consecutiva y el chileno se mantuvo estable respecto al cierre del lunes.En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s495 millones. Los plazos aceleraron la suba, en especial a partir de julio, donde subieron un 1% en promedio. Los meses de abril y mayo concentraron el 35% del volumen operado, con tasas del 45,31% y 46,83% % respectivamente.Por último, las Reservas Internacionales del BCRA subieron este martes u$s28 millones a u$s43.889 millones. De esta manera, acumulan un crecimiento de u$s304 millones durante las últimas ocho jornadas.