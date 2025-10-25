/ / SÁENZ PEÑA: CONDUCTORA PERDIÓ EL CONTROL DE SU CAMIONETA Y CHOCÓ CONTRA UNA CASA

Ocurrió esta tarde en el Barrio La Salada de Presidencia Roque Sáenz Peña. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas.

Fue partícipe una camioneta marca Ford Ranger nueva, color azul, dominio colocado AH730HV, la cual era conducida por la ciudadana C.B., de nacionalidad colombiana, de 54 años de edad, domiciliada en el Barrio Piñeyro.

La misma perdió el control de su rodado y colisionó contra una vivienda donde reside una mujer de 35 años, no resultando lesionada persona alguna. Se hizo presente la División Criminalística que realizó sus tareas específicas. El vehículo se entregó en el mismo lugar previa acreditación de documentaciones, conforme lo dispuesto por el Fiscal de Investigación Penal Nº 4, en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito".

Periodismo365



