/ / SÁENZ PEÑA - DESPIDEN SEIS TRABAJADORES EN CHANGOMAS: "ES FUERTE LA CAÍDA DE VENTAS"

La triste noticias fue confirmada a Periodismo365 por Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empleados de Comercio. "Si la situación sigue como hasta ahora con fuerte caída de ventas, la empresa ya avisó que seguirán los despidos", remarcó el gremialista. "Cuatro de ellos estaban efectivos de planta con recibos de sueldo en blanco y dos contratados", indicó.

Aguado detalló a Periodismo365 que "al no venderse, las empresas lamentablemente despiden personal. Eso pasa en general en todos los rubros y hay rubros que están peores. Si en el sector alimenticio bajan las ventas, qué podemos esperar de otros rubros que están más afectados aún", lamentó.

"La situación es angustiante para todas esas familias. Quedarse sin trabajo es una situación que no se la deseo a nadie porque, además de que se está viviendo una crisis, que los sueldos no alcanzan, la situación es muy angustiante para los trabajadores”, consideró otra fuente consultada por Periodismo365

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio consignó que "la empresa Changomas (Dorinka SRL) Sucursal Presidencia Roque Sáenz Peña, hace seis meses había tomado unos 20 chicos jóvenes que realizaban labores a jornada parcial, completando unas 18 horas semanales. Pero días pasados comenzaron las cesantías. Por la estrepitosa caída del consumo también cayeron las ventas en el enorme hipermercado ubicado en Avenida 1 y calle 28 de Sáenz Peña. Fueron despedidos de varios sectores, líneas de cajas, salón de ventas y otros", detalló.

