/ / (videos) CUARENTENA: DENUNCIAN ABUSO POLICIAL CONTRA NIÑOS QUE REVOLVÍAN BASURA

No es el primer caso de abuso policial en medio de lo controles para hacer cumplir la cuarentena por el coronavirus​. Tampoco el primero en haber quedado registrado en video. Pero indigna como si no hubieran existido otros antes: en esta filmación -tomada por las cámaras de seguridad del Municipio de Avellaneda- se ve a dos policías de esa localidad acosar a dos nenes en situación de calle a simple vista chiquitos, flacos, pobres y aterrorizados.Es de noche, uno de los nenes está de rodillas en el piso revolviendo una bolsa de basura y tiene enfrente a un policía con uniforme de fajina que lo amenaza con una cachiporra. El video carece de sonido pero, por los gestos, pareciera que el policía lo está obligando a volver a meter la basura en la bolsa.A menos de dos metros de ellos otro policía amedrenta a un segundo nene que va retrocediendo hasta chocar su espalda una cortina metálica de un negocio. Una vez allí, entre gritos, el policía cuela una que otra patada a los tobillos de su víctima que no reacciona, no se defiende al estar en clarísima inferioridad de condiciones. Solo aguanta.Las imágenes no tienen mucha nitidez. Aun así en el video se adivina una tercer persona como acovachada en un rincón entre cartones. Todo hace pensar que el grupo vive allí, en la calle. Es decir: no tienen casa dónde cumplir ninguna cuarentena ni aislamiento social obligatorio.Como ya ocurrió en otros casos similares denunciados en los últimos días, principalmente en Capital y Provincia de Buenos Aires, las filmaciones permitieron determinar la identidad de los policías a los que se ve en su patrullero. Ambos, horas después, terminaron desafectados de sus puestos por la Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Bonaerense.También se supo que el episodio había ocurrido en la esquina de Avenida Belgrano y 9 de Julio, pleno centro de Avellaneda, y que los nenes tenían ambos 12 años. Como el abuso fue denunciado en su cuenta de Instagram por el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, en el caso también tomó intervención para contener a los pibes la Dirección de Niñez Municipal.El lunes, el mismo día en el que habría ocurrido el caso de Avellaneda, la Comisión Provincial por la Memoria -mecanismo local de Prevención de la Tortura- envió un alerta al Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni​.En una nota la Comisión señaló que "en todos los casos, se trata de hechos ocurridos en barrios pobres y que las víctimas fueron en su gran mayoría niños, niñas y adolescentes o personas desocupadas o que deben circular para conseguir la comida diaria. Sólo como ejemplo de estos casos, en Bahía Blanca entre el 26 y 28 de marzo, 16 personas fueron agredidas, demoradas o detenidas cuando circulaban en la calle por la necesidad de continuar con sus actividades laborales informales y precarias -changas, limpiavidrios, cartoneo- para llevar comida a sus familias".Segun la CPM se registraron abusos policiales relacionados con la cuarentena de COVID 19 en "diversos barrios de los municipios de La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes, General Pueyrredón, Dolores, Lobos, Bahía Blanca y Berisso".Entre las consideraciones realizadas, la CPM también remarcó "prestar especial atención sobre dos sectores vulnerables: los niños, niñas y adolescentes, y las personas con padecimientos de salud mental (muchas veces, a su vez, en situación de calle). En los casos de violencia policial que, en el marco de la cuarentena, involucre a estos sectores se debe dar intervención inmediata a los dispositivos institucionales específicos creados por el sistema de protección de la niñez y la ley de salud mental"."A la par de estas medidas de prevención, el Estado Provincial debe promover la investigación inmediata y efectiva de los casos que se denunciaron -y se sigan denunciando-, procediendo a las sanciones administrativas que correspondan"."La situación de emergencia sanitaria por el coronavirus y la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio de ninguna manera habilita el uso irracional, desproporcionado e ilegal de la fuerza. Tal como está garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, la prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes no puede ser derogada, incluso en circunstancias excepcionales y emergencias".