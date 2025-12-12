El atraco fue perpetrado en horas del mediodía de este miércoles en una obra en construcción del Barrio Mariano Moreno. Dos menores de 13 y 17 años encañonaron a un obrero con una escopeta "tumbera" y le robaron su celular y una amoladora. Minutos después la Policía los localizó en una vivienda del Barrio Solidario, donde a la hora de detenerlos se generaron incidentes con sus familiares que salieron a defenderlos. Uno de los menores tiene por lo menos 12 causas judiciales, según informes de la Policía del Chaco.

Al llegar a la obra, los uniformados fueron recibidos por la víctima, un albañil de 21 años, domiciliado en el Barrio Solidario, quien explicó que dos malvivientes a quienes conocía del mismo barrio, llegaron a su lugar de trabajo y previo encañonarlo con un arma de fabricación casera tipo escopeta "tumbera" y un cuchillo, le robaron una amoladora y su celular. Inmediatamente se realizó un operativo cerrojo con varios móviles, y al llegar a calles 26 y 67, reconocieron a los sospechosos por las características aportadas, además que recurrentemente están involucrados en incidencias de hurtos y robos en Sáenz Peña. Al percatarse de la presencia policial, los ladrones comenzaron a arrojar hondazos, ladrillazos y todo tipo de objetos contundentes hacia la Policía.

De repente, alias "Juanchi" extrajo de sus ropas una escopeta "tumbera" y realizó maniobras de uso hacia los uniformados, que tras dar la voz de alto disuadieron la agresión con disparos hacia el suelo (efecto rebote) con una escopeta policial provista con cartuchos Anti Tumulto. En ese momento salieron un grupo de 8 a 10 personas del domicilio de los sospechosos que estaban a pocos metros, entre mayores, mujeres y menores, que se sumaron a la agresión arrojando ladrillazos y hondazos hacia el personal policial, por lo cual se mantuvo la posición continuando con la misma modalidad de disparos disuasivos, hasta que llegaron en apoyo patrulleros de Comisarías 2º, 4º y División COM, entre otras.

En esas circunstancias, los atacantes se encerraron en la vivienda, donde el Comisario Néstor Cuesta, Jefe de Comisaría 4º; logró entablar diálogo y negociar con alias "Caloi", padre de los acusados, para que alias "Juanchi", de 17 años de edad, y alias "Mingo" (13), junto a su madre accedan a ser conducidos bajo clima de colaboración.

Se hace constar que en su huida, alias "Juanchi" arrojó la escopeta "tumbera", y para evitar una nueva escalada del conflicto se formalizó un Acta de Secuestro en la unidad policial. Se logró el secuestro de 1 arma de fabricación casera tipo "Tumbera", compuesta por 1 tramo de hierro galvanizado en forma de “L” con goma elástica color negro en la empuñadura; 1 tramo de hierro galvanizado en forma de “T” con goma elástica en la empuñadura y 1 cartucho marca Orbea calibre 16, color rojo, sin percutar, alojado en su interior.

El informe del procedimiento remarca que resultó lesionado el Cabo Nahuel Fernando Mañanes, perteneciente a la División Patrulla Preventiva, quien fue examinado por el Médico en turno, que diagnosticó "Lesiones de carácter leve".

El Fiscal en turno, Dr. Marcelo Soto, dispuso que alias "Juanchi", de 17 años; sea imputado por los delitos de "Supuesto Robo con arma" y "Supuestas Lesiones, Atentado y Resistencia", y sea puesto a disposición del Juzgado de Familia. En tanto el menor alias "Mingo", de 13 años, sea puesto a disposición de la Unidad de Protección Integral (UPI); quedando en libertad minutos después.

El frondoso prontuario de alias "Juanchi"

"Supuesto Robo" a un niño de 8 años, con intervención del Equipo Fiscal Nº 1 a cargo del Dr. César Collado.

"Supuesto Hurto" que damnifica a F.D.R.

"Supuesto Abuso Sexual simple y Tentativa de Robo" a una menor de 14 años.

"Supuesto Hurto" que damnifica a la señora A.L.M.

"Supuesto Hurto" que damnifica a un menor de 8 años.

"Supuesto Robo con Arma" que damnifica a F.S.E.E.

"Supuesto Robo" que damnifica a la señora M.D.T.

"Supuesto Daño" que damnifica a la señora L.E.B.

"Supuesto Robo a Mano armada" que damnifica a D.S.

"Supuestas Lesiones, Atentado y Resistencia", contra un efectivo policial.

"Supuesto Robo y Amenazas" que damnifica a S.N.S.

"Supuesto Hurto" que damnifica a P.A.A.

Consultado el Fiscal actuante dispuso la Imputación en todas las causas. Intervienen las Fiscalías de Investigación Penal Nº 1, 3 y 4 y el Juzgado del Menor de Edad y la Familia Nº 3. La Jueza del Menor de Edad y la Familia Nº 3 a cargo de la Dra. Fanny Ojeda Machuca, dispuso la entrega a sus familiares del menor alias “Mingo". Con respecto a la situación, legal de alias, “Juanchi”, deberá permanecer alojado en Comisaría 1º hasta el día lunes 15/12/25, cuando deberá ser trasladado a dicho Juzgado junto a su madre.

Periodismo365



