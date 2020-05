/ / SÁENZ PEÑA - SIN COLECTIVOS URBANOS HASTA EL MIÉRCOLES 20: CONTINÚA EL PARO

Relacionados

De esta forma, a excepción de la provincia San Juan , Salta Capital y cinco ciudades de la provincia de Buenos Aires en las que ya hubo acuerdo, la huelga seguirá. La protesta tampoco se realiza en el conurbano bonaerense ni en la ciudad de Buenos Aires .La extensión de la protesta fue informada a Télam por el el secretario de Prensa de la organización, Mario Calegari , quien detalló que en las localidades bonaerenses de Tandil , Olavarría , Mar del Plata , Bahía Blanca y San Nicolás ya se llegó a un acuerdo y se levantó la medida de fuerza.El sindicalista afirmó que el paro se extenderá hasta el cobro total de los haberes adeudados, más allá de que los dirigentes, los referentes empresarios y las autoridades de la cartera de Transporte mantienen una reunión por teleconferencia con el objetivo de lograr un acuerdo sobre el cobro de los choferes.El secretario general del gremio, Roberto Fernández , rechazó otra vez "la intransigencia patronal" en "el grave contexto nacional" provocado por la irrupción del coronavirus y condenaron "el injusto trato al personal".La cúpula de la UTA ratificó el viernes pasado el estado de "alerta" nacional ante "la ausencia de avances", que tampoco se produjeron hasta hoy, e inició en la medianoche de este martes la huelga general a nivel nacional, salvo en el conurbano bonaerense ni en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia San Juan, Salta Capital y cinco ciudades de la provincia de Buenos Aires en las que ya hubo acuerdo."Los choferes alineados en el gremio demostraron su compromiso desde el primer momento en la primera línea de los servicios esenciales, en plena pandemia de coronavirus, y no merecen de forma alguna este trato", dijo Fernández.El sindicalista, quien integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), explicó que, luego de más de 20 días de negociaciones y cuatro audiencias y, no obstante las reiteradas advertencias respecto de la inminente problemática salarial, "los empresarios dijeron no poder pagar". Según Fernández, esa postura de los empresarios es "ilegítima y ofensiva" y "pone en jaque el sustento de 35.000 choferes del interior" de la Argentina.