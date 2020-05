/ / TUCUMÁN: DETIENEN A 9 POLICÍAS POR LA DESAPARICIÓN DE UN TRABAJADOR RURAL

Relacionados

El trabajador rural Luis Armando Espinoza todavía no aparece y la Justicia ordenó la detención de nueve policías y de un vigía comunal. Esas 10 personas fueron privadas de libertad hoy, luego de que se realizaran varios allanamientos, donde se secuestraron más autos, celulares y prendas de vestir. El hombre, de 31 años y padre de seis niños, fue visto por última vez el viernes a la tarde, cuando se dirigía a caballo y junto a su hermano Juan a la casa de su madre, en la localidad de Melcho. En el trayecto, pasaron por donde se desarrollaba un festival de carreras cuadreras. En ese momento llegó personal de la comisaría local y se generó un desbande. "Juan se cayó del caballo. Vinieron los policías y comenzaron a golpearlo. Luis, que observó la escena, fue en su ayuda. También le pegaron. Juan escuchó unos tiros y después vio cómo se lo llevaban a un monte, y no supo nada más de él. Juan les preguntó qué había sido de Luis, y le dijeron que se había escondido entre la vegetación", contó Lorena Espinoza, hermana de ambos.Pese a que los policías dieron otra versión (dijeron que ellos llegaron porque se estaba violando la cuarentena y que los asistentes a la cuadrera comenzaron a generar incidentes, por lo que que hacer tiros al aire para tratar de calmar a los revoltosos), la fiscala Mónica García de Targa solicitó las detenciones. Mientras tanto, continúan los rastrillajes pero no hay un solo rastro del trabajador rural.