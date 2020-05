/ / VENDÍA VERDURAS EN UN CARRITO Y AHORA SE RECIBIÓ DE CONTADOR EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Relacionados

“Estoy muy contento y muy feliz de haber cumplido este sueño, por mí y por mi familia”, confesó a Cadena 3. Conmovido por este logro, Roberto asegura que en este momento le llegan muchos recuerdos de “su viejo”, de cuando vendían verduras y vivían en una villa entre los barrios Poeta Lugones y Santa Cecilia, de la ciudad de Córdoba. “Yo le hacía los números a mi papá, cuánto vendía, cuánto no y me hacía una idea del número final de cuánto tenía que cobrar”, relató.A sus 16 años, viviendo en una situación precaria y trabajando en una fundición, dejó el secundario y lo retomó recién a los 19. “Vendía diarios y a los 23 terminé el colegio con cinco años más que mis compañeros”, agregó. En este contexto, Roberto destacó la ayuda de las becas universitarias y del comedor de la Casa de Trejo.“A la tarde iba a estudiar a la facultad y me guardaba pedazos de pan del comedor para comer a la noche”, contó entre lágrimas. “El comedor es muy accesible, casi gratis y toda la ayuda social que me han brindado, incluso desde chico, con pequeños regalos de cosas usadas que para mí eran nuevas”, agradeció. “Ahora para adelante queda otro paso”, concluyó.