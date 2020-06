/ / ALBERTO FERNÁNDEZ ANUNCIÓ LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Relacionados

En particular, desde el SPF se habría montado un esquema de escuchas ilegales sobre los presos vinculados al kirchnerismo que se encontraban detenidos en el Penal de Ezeiza. También anticipó novedades en cuanto a la renegociación de la deuda y manifestó su preocupación por el aumento de la velocidad de contagio del coronavirus.Aunque confirmó las intenciones oficiales de intervenir el SPF, el Presidente aún no dio el nombre de quién sería el próximo responsable del área, anticipando únicamente que este mismo miércoles va a designar a un hombre al que conoce desde que tiene 20 años y que es “alguien impoluto en la Justicia”. “Vamos a designar una persona al frente de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y al mismo tiempo va a tener el rol de interventor del Servicio Penitenciario Federal”, anunció Fernández.“A un Gobierno se lo juzga por sus cárceles, porque según cómo trate a los presos, ese es un gobierno que se preocupa o no por los derechos de la gente. No quisiera que sigan funcionando como hasta ahora, que (las prisiones) son como la tierra que se barre debajo de la alfombra”, añadió. En el mismo sentido, el mandatario remarcó que con el sistema carcelario actual los reclusos “cumplen condenas y padecen los encierros mucho más de lo debido, en exceso, y al salir la única oportunidad que encuentran es la de volver a delinquir”.