/ / CHACO: "LA GENTE QUIERE VER POLÍTICOS TRABAJANDO", AFIRMÓ DIPUTADO RADICAL

Agregando que “desde el 7 de marzo, cuando tuvimos la primera reunión con el gobernador, le dijimos que estábamos a disposición para colaborar, y eso no quiere decir que no vamos a decir las cosas que nos parece que se están llevando mal. Creo que los números de la ciudad de Resistencia, el Área Metropolitana y la provincia no son los mejores. Se hicieron algunas cosas mal y por eso planteábamos algunas cuestiones que tenían que ver con otras medidas y no con las que el gobernador había impulsado”.El legislador destacó que “hoy es un día muy triste para nosotros, para los resistencianos y todos los chaqueños, por el fallecimiento del doctor Duré. Esto de alguna manera empeoró el humor social que hay en el área del Gran Resistencia; porque después de 90 días de cuarentena, que te digan que la única alternativa son 5 días más de feriado, nos complica porque la gente está agotada. Están agotados los que cumplieron la cuarentena y hay otros que no la cumplieron como era debido porque no hubo control”.En ese sentido, Aradas hizo una consideración personal y política de la situación, afirmando “entendemos que ya no hay tiempo para las críticas. Necesitamos aportar, porque la gente quiere ver que todo el arco político está trabajando para ver si se puede mejorar la situación y nosotros acudimos pensando en ese sentido”.“El gobernador estuvo muy receptivo con los planteos que nosotros le hicimos, reveló. Le explicamos que era necesario tratar de una manera distinta el aislamiento y lo entendió. Nosotros habíamos propuesto un seguimiento y control más riguroso de los casos por contacto estrecho, del aislamiento que tenían que seguir los casos que eran positivos y los sospechosos. El manifestó que se va a poner a trabajar en ese sentido”.Aseverando que, “le planteamos la necesidad de un reconocimiento a todo el personal de Salud Pública, que ahora no lo venía teniendo y nosotros lo hemos manifestado en un proyecto de ley que le acercamos a él. Estuvo receptivo y nos dijo que iba a analizar los números para ver si lo podía llevar adelante”. “También le planteamos la necesidad de convocar a una Mesa Técnica Política del área del Gran Resistencia, donde estén los cuatro intendentes incluidos, donde se pueda trabajar armónicamente; porque es tragicómico ver que en el área no pueden coordinar siendo todos del mismo signo partidario, en un área que prácticamente no tiene límites. Fontana está conectada prácticamente con Resistencia, Barranqueras y Vilelas, y se nos hace difícil entender que no puedan coordinar las acciones, mientras cada localidad hace cosas distintas”, expresó para referirse a otra de las propuestas vertidas en la mesa del diálogo.Por último y sobre las recientes decisiones tomadas por el gobierno provincial, el diputado Alejandro Aradas dijo que “le planteamos que el control riguroso es para entrar al centro, pero en la zona Sur de Resistencia sigue siendo un ‘viva la Pepa’. Ahí no hay control. Él lo entendió, porque nos contó que tiene drones y un control informático permanente de la movilidad de la gente”.Indicando que Capitanich, ”coincidió que los retenes policiales tienen que ver con el ingreso al centro y el control sobre el centro de la ciudad, pero en los barrios donde ya está instalado el virus, no hay vigilncia policial ni de movilidad. Si uno hace unas cuadras de Castelli y calle 16 hacia Soberanía, se da cuenta que no hay una cuarentena rigurosa, está todo el mundo comprando, en moto, en auto, bicicleta, los negocios abarrotados de gente. Entonce, no sirve de nada tener un control riguroso en el centro, si en los barrios la gente hace lo que quiere”.