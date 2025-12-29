Un septuagenario resultó con graves heridas en el rostro y la cabeza, tras ser atacado a ladrillazos por delincuentes que permanentemente agreden, insultan y roban al vecindario de un sector del Barrio Monseñor De Carlo, de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En esas circunstancias, el jubilado detalló que anoche a las 02.00 horas de la madrugada, escuchó que su perra ladraba entonces salió al patio trasero, donde vio al malviviente que arrojaba ladrillazos a su mascota. Al tratar de defenderla, el septuagenario recibió varios ladrillazos que impactaron en su cabeza, rostro y otras partes del cuerpo.

De manera urgente, la víctima llamó a la Policía, llegando un patrullero a su casa acompañado de una ambulancia del Hospital "4 de Junio". Fue examinado por profesionales de Salud Pública quienes constataron lesiones importantes en el ojo izquierdo, debajo del ojo y en varias partes del rostro, la cabeza y el cuerpo. Los profesionales realizaron las curaciones en el lugar ya que la víctima se negó a ir hasta el nosocomio pero solicitó ser revisado por el Médico policial en turno, agregando que no es la primera vez que sucede este tipo de problemas con el mencionado delincuente.

En ese contexto, vecinos del sector consignaron a Periodismo365 que efectivamente tienen "a un vecino jubilado al que permanentemente lo asaltan, lo golpean y entran a su casa ubicada en calle 6 entre 3 y 5 del Barrio Monseñor De Carlo".

Los vecinos confirmaron la denuncia agregando que anoche "a eso de las 03.00 horas de la madrugada, tres ladrones ingresaron a la vivienda y lo volvieron a golpear a este hombre de apellido Leguiza (Le dicen "Perla"). Remarcaron que él vive solo y debe tener unos 70 años de edad aproximadamente. Él dice que hace la denuncia, que tiene una sola hija que vive aquí en Sáenz Peña pero que muy poco la ve a su hija. Dice que son los mismos delincuentes los que lo asaltan y no solamente le roban a él sino también a los vecinos colindantes, aprovechando que hay un terreno abandonado al lado; que era de sus padres. Uno de los delincuentes es de apellido Z. el cual vive a la vuelta de la casa de este señor en la calle 5 entre 6 y 4, y por lo menos un familiar de Z. es un exconvicto que estuvo preso en la cárcel federal Colonia Penal U - 11 de nuestra ciudad -aparentemente por narcotráfico- pero ahora esta en libertad", destacan los vecinos.

La misma vecindad revela que el jubilado hace la denuncia cada vez que perpetran estos ataques delictivos "pero que la Policía no hace nada. Entonces como vecinos, queremos saber si desde la Fiscalía se puede activar alguna investigación al respecto. Nosotros los vecinos formamos un grupo y hemos presentado el año pasado tres notas: una dirigida a la Municipalidad, otra a la Comisaría 3º y otra a la Dirección de Zona Interior de la Policía del Chaco, en la cual se pide más seguridad, cámaras de videovigilancia e iluminación. Estamos seguros que a este hombre lo van a terminar matando si desde la Justicia no se hace nada", lamentaron finalmente.

