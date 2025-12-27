Un hombre discutió con su esposa y en un ataque de furia le tiró la ropa a la calle sin darse cuenta que entre las prendas había una carterita conteniendo ocho millones de pesos y mil dólares, todo en efectivo. Un vecino vio la ropa tirada en la vía pública, levantó todo y se lo llevó. Hasta el momento solamente devolvió dos millones de pesos. La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad de la vivienda.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este sábado a las 10.30 horas, llegó a Comisaría 4º un comerciante de 44 años de edad, domiciliado en Avenida 33 prolongación hacia el oeste, Colonia Pampa Napenay, explicando que el pasado jueves 25 al mediodía, al regresar a su casa luego de los festejos navideños, se encontraba discutiendo por teléfono con su esposa. En esas circunstancias y por el estado de nerviosismo agarró un conjunto de ropa de ella que tenía en la caja de su camioneta y la tiró al lado del portón de ingreso, del lado de afuera que da a la calle.
Sin embargo más tarde, al llegar su esposa a la casa a las 18.00 horas; le manifestó que entre la ropa que había tirado a la calle había una carterita con la suma de $8.000.000 (Ocho millones de pesos en efectivo discriminados en billetes de alta denominación) y también la suma de U$D1.000 (Mil dólares estadounidenses).
Inmediatamente revisaron las cámaras de seguridad del domicilio donde pudo ver a su vecino de nombre C.J. llevarse sus pertenencias. Ante la insistencia del damnificado se procedió al acompañamiento policial del mismo hasta el domicilio del vecino acusado, quien accedió a entregar de forma voluntaria la suma de $2.000.000 (dos millones de pesos en efectivo), procediéndose al formal secuestro. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr Gustavo Rafael Valero, en la causa por "Supuesto Hurto Esclarecido".
Periodismo365