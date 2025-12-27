Un hombre discutió con su esposa y en un ataque de furia le tiró la ropa a la calle sin darse cuenta que entre las prendas había una carterita conteniendo ocho millones de pesos y mil dólares, todo en efectivo. Un vecino vio la ropa tirada en la vía pública, levantó todo y se lo llevó. Hasta el momento solamente devolvió dos millones de pesos. La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad de la vivienda.

Sin embargo más tarde, al llegar su esposa a la casa a las 18.00 horas; le manifestó que entre la ropa que había tirado a la calle había una carterita con la suma de $8.000.000 (Ocho millones de pesos en efectivo discriminados en billetes de alta denominación) y también la suma de U$D1.000 (Mil dólares estadounidenses).

Inmediatamente revisaron las cámaras de seguridad del domicilio donde pudo ver a su vecino de nombre C.J. llevarse sus pertenencias. Ante la insistencia del damnificado se procedió al acompañamiento policial del mismo hasta el domicilio del vecino acusado, quien accedió a entregar de forma voluntaria la suma de $2.000.000 (dos millones de pesos en efectivo), procediéndose al formal secuestro. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr Gustavo Rafael Valero, en la causa por "Supuesto Hurto Esclarecido".

Periodismo365