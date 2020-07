/ / AMENAZARON DE MUERTE A HEBE DE BONAFINI

Relacionados

"Siendo alrededor de las dos de la madrugada fui amenazada de muerte a través del porteño eléctrico de mi casa, al que ingresaron después de haber abierto un portoncito que comunica con mi vivienda. 'Para que te calles, te vamos a matar', me dijeron", relató Bonafini, a través de un comunicado de prensa difundido por la Asociación que encabeza.En ese sentido, la dirigenta de Madres de Plaza de Mayo, relató que "siendo las 5.15 de esta misma mañana, sonó el teléfono de línea y una voz muy mafiosa me dijo, con el mismo tono, 'te vamos a matar para que te calles'". Bonafini indicó que tiene custodia policial en su domicilio "pero no funciona; cierran el auto y se van o duermen dentro de él. La custodia es Federal. Ya se hizo la denuncia correspondiente".Por su parte, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció que ante las amenazas denunciadas por la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el presidente Alberto Fernández decidió "reforzar su custodia""Ante las amenazas que recibió Hebe de Bonafini esta madrugada, el Presidente nos ordenó el inmediato refuerzo de su custodia y el acompañamiento para garantizarle la denuncia. Rechazamos cualquier tipo de violencia. Caminamos con las madres siempre, abrazamos a Hebe", señaló Frederic a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.Esta semana, Bonafini le escribió una carta pública al jefe de Estado, en la cual criticaba que se haya reunidos con algunos empresarios en la Residencia de Olivos, lo que mereció una respuesta por parte del mandatario, quien afirmó que tenía "la responsabilidad de ser el Presidente de todos los argentinos".