/ / CHACO: PRESENTARON LA TARJETA "TUYA RURAL" PARA COMPRA DE ANIMALES E INSUMOS

En la presentación, realizada en el sexto piso del edificio del NBCH de Resistencia, estuvieron presentes el presidente de la entidad Federico Muñoz Femenía, el director Enrique Santos y el ministro de Producción, Industria y Empleo Sebastián Lifton.“Quiero que el campo encuentre en mi a su principal aliado. Cuenten con todo nuestro equipo, ya que frente a este escenario se necesita planificar una salida conjunta con cooperación entre todos los sectores productivos para levantar la producción chaqueña”, expresó el mandatario chaqueño y enfatizó: “Queremos convocarlos a la recuperación de la producción en nuestra provincia”.La implementación de la tarjeta fue diseñada considerando específicamente las necesidades del sector rural y ganadero: “es una alternativa a la caja chica tradicional que permite el acceso al crédito para la compra de insumos del campo, para productos de veterinarias, adquisición de ganado en remates, también para combustibles y sin necesidad de realizar trámites en la sucursal” valoró el mandatario.Mediante el acompañamiento del gobierno nacional, el NBCH ya llegó a 757 mil chaqueños y chaqueñas a través de distintos mecanismos de asistencia desde que se inició la pandemia. Y en los últimos meses, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción y conjuntamente con el NBCH, puso a disposición de los distintos sectores productivos una serie de programas para la asistencia financiera en la pandemia.“Tenemos un programa de $1.570 millones de pesos de apoyo atrás distintas estrategias y a su vez también se ha trabajado una manera extraordinaria con más de $2.400 millones de pesos en una línea de financiamiento para atender las demandas de las pequeñas y medianas empresas en nuestra provincia”, recordó Capitanich.Además, el gobernador recordó que su gestión sostiene como prioridad los lineamientos del Plan Chaco 2030, con el claro objetivo de recuperar la capacidad productiva de la provincia. “Planteamos algunas metas que son muy ambiciosas, implica en 10 años llegar de 2,6 a 3,2 millones de cabezas de ganado bovino. La provincia tiene una proyección de llegar a 2 millones de hectáreas para generar 5 millones de toneladas de carne”, detalló.Por su parte, el director del NBCH, Enrique Santos, precisó: “Es una herramienta prácticamente inédita, que puede competir con las tarjetas que están en los otros bancos”. En ese sentido, destacó los beneficios que implica para los actores que accedan a ella, aunque hizo hincapié en la responsabilidad que implica: “Es una tarjeta que el productor no va a tener que pagar ningún interés, lo único que se le pide es responsabilidad porque esto hace un circuito”, dijo.Santos mencionó que existen 790 negocios inscriptos para vender productos para el agro y que esta iniciativa tendrá un gran impacto en todo el circuito: “Con este instrumento partimos de $200.000 hasta 1.000200, que alcanza para la compra de un molino porque cuestan $80.000, alcanza para comprar un motor de agua, y muchos otros elementos indispensables”, enumeró. En este punto destacó el beneficio también que implica para los profesionales veterinarios, ingenieros agrónomos, que también requieren de elementos para llevar adelante su actividad.Tuya Rural es una tarjeta de crédito diseñada específicamente para las necesidades de las empresas del sector ganadero, como alternativa a la “caja chica” y permite el acceso a crédito permanente para la compra de insumos de campo, productos en veterinarias, adquisición de ganado en remates, combustible, etc. sin necesidad de realizar trámites o gestiones en la sucursal, con fechas de cierre y límites asignados en función a las necesidades de los productores rurales.Entre los beneficios para el productor rural se destacan la presentación de mínimos requisitos; crédito permanente con límites adecuados al tamaño de la producción ganadera; y la promoción de lanzamiento: 5 y 10 cuotas fijas con la posibilidad de coordinar operatorias a medida; y una promoción especial: 3 cuotas sin interés en combustibles.También presenta una amplia red de comercios adheridos: insumos de campo, veterinarias y consignatarias de remates ganaderos, etc. en cuanto a comercios del rubro, implicará un incremento en las ventas; posibilidad de ofrecer mayores alternativas de financiación con costos financieros reducidos; y acreditación de las ventas en 48 horas.Puede ser solicitada por todo tipo de empresa del sector Rural, desde monotributistas hasta responsables inscriptos, unipersonales o sociedades comerciales. Los comercios adheridos al sistema de ventas de Tarjeta Tuya también pueden solicitar la tarjeta y acceder a los mismos beneficios que los usuarios.