/ / CHACO: VUELVE A CIRCULAR EL TREN METROPOLITANO CON BOLETOS A $5

“Venimos trabajando contra reloj porque tenemos la fecha del 3 de agosto encima, para lograr la rehabilitación del Metropolitano, que hace 3 años que no circula por la ciudad de Resistencia. Vamos a comenzar con 6 formaciones diarias, que van a arrancar a las 6,30, luego a las 8 después a las 13 horas”, reveló Martignago.Agregando que las formaciones “van a hacer ida desde Cacuí hasta Resistencia y el regreso. El servicio Metropolitano no se reactivó antes porque había incomunicación entre Provincia y Nación. Ahora que tenemos al contador Capitanich a cargo de las gestiones, me encargó coordinar las tareas para que vuelva a funcionar el servicio y, al fin, todo nuestro trabajo se vio reflejado en la vuelta del mismo”.“Tras la salida de la Estación Cacuí, el tren parará en el Apeadero Sarmiento, Güemes, Hernandarias, Alberdi y Estación Resistencia. Se aplicará el protocolo, sobre todo en el distanciamiento social, y la limpieza adecuada de las estaciones. Este es un transporte para aquellas personas que desarrollan actividades esenciales, por lo que van a tener que presentar el permiso de circulación, sin lo cual no van a poder subir a las unidades”, explicó el funcionario.Recalcó además que, cumpliendo con los protocolos vigentes, “antes de subir se procederá a la toma de temperatura, y quienes tengan más de 37.3° se le dará aviso al servicio médico para hacerle el testeo correspondiente. No es sólo una forma segura de llegar, sino también es un medio económico, ya que el boleto va a rondar entre los 5 y 6 pesos”.”Esto fue un pedido del gobernador Capitanich para beneficio de la gente, y la reactivación no es más que un trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación, el de Infraestructura y Logística de la provincia y la empresa operadora de trenes en la provincia, SOFSE”.Para el subsecretario Francisco Martignago, ”el desafío más importante es seguir gestionando para traer más y mejores servicios, y que de acá a un tiempo podamos contar con vías nuevas, recorridos más rápidos, mejores condiciones de confort para los pasajeros y, sobre todo, brindar un servicio competitivo, rápido y accesible para todos”.