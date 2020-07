/ / SANTA FE - BRUTAL GOLPIZA A UN JUBILADO: LE PEGARON CON HIERROS PARA ROBARLE UNA OLLA Y LA GARRAFA

Relacionados

“Casi me matan”, dijo el hombre al relatar que se despertó a la madrugada y escuchó que estaban barreteando la ventana. “Les dije ‘¿qué hacen ahí?‘. Y me contestaron ‘ya nos vamos viejo'”, contó. “Pero igual entraron y me pegaron con palos, con caños, agarraron un cuchillo tipo machete”, lamentó.El hombre precisó que los tres delincuentes son hermanos y uno de ellos tiene 16 años. “Es la segunda vez que entran, son los mismos de la otra vez”, recordó sobre otro antecedente similar. “No sé qué voy a hacer, voy a tener que pedir fiado. Porque un teléfono tengo que comprar para comunicarme con mi hija”, dijo. La víctima ya está de regreso en su casa, pero en el sanatorio Plaza de Rosario los médicos tuvieron que aplicarle casi 20 puntos de sutura, a raíz de las lesiones, asi lo publicó Telefe Noticias.