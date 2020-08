/ / CHACO: EL HOSPITAL PEDIÁTRICO RETOMARÁ EN SEPTIEMBRE LAS CONSULTAS PRESENCIALES

Relacionados

“El periodo de desescalada nos obliga a trabajar con protocolos de atención a los pacientes, ya que la pandemia continúa y la circulación viral está”, expresó el director del centro hospitalario, Hugo Ramos. Para ello, el Pediátrico se encuentra diagramando protocolos de atención en las diferentes especialidades y se prevé que desde septiembre se comiencen a asignar turnos.“Es un gran trabajo que estamos realizando ya que debemos tener en cuenta el ingreso hospitalario, la seguridad, el distanciamiento social, la cantidad de pacientes, los horarios y la limpieza. Es una logística importante que estamos trabajando con el Comité de Emergencia Hospitalaria”, señaló Ramos.Fueron más de 600 las cirugías reprogramadas por la pandemia y, por eso, hasta no tener certeza de cómo funcionará la atención, las autoridades prefieren no anunciar una fecha exacta para no crear falsas expectativas. “Para ingresar a la cirugía sabemos que el paciente debe tener ahora, por ejemplo, un estudio de hisopado negativo”, explicó el director.Además, continuará la atención de telemedicina, reforzando ese sistema que funcionó de manera óptima, para realizar el seguimiento a pacientes que no podían viajar hacia Resistencia, durante todo este tiempo de pandemia. "Se han incrementado las consultas a causa de la desescalada por lo que es necesario que los centros de atención primaria de la salud comiencen a atender la demanda”, expresó.Respecto a la situación epidemiológica, el director del Hospital Pediátrico ofreció un panorama actualizado del centro hospitalario. “Desde mediados de marzo, cuando se hablaba de mitigación, y bajo los estrictos protocolos, tomamos muestras a los pacientes internados. Desde esa fecha hasta hoy, llevamos 2.210 tomas realizadas, de las cuales 47 resultaron positivas”, reseñó, y explicó que “40 pacientes ya fueron dados de alta y siete se encuentran en seguimiento: estos siete pacientes son niñas y niños del Gran Resistencia”. A la fecha no hay ningún paciente internado por COVID-19 en el Pediátrico.Respecto a las y los profesionales que trabajan en el servicio, fueron 121 personas las testeadas, entre quienes, quince resultaron positivos y actualmente cuatro se encuentran en seguimiento. “Estos contagios se dieron por nexo epidemiológico fuera del hospital, no lo adquirieron trabajando, algunos de ellos inclusive estaban de licencia cuando contrajeron el virus”, expresó Ramos.