/ / SÁENZ PEÑA - COLECTORA: UN MOTOCICLISTA DE 12 AÑOS EN GRAVE ESTADO TRAS VIOLENTO ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Un niño de 12 años que circulaba de acompañante en una motocicleta guiada por su hermano mayor de edad, quedó con graves heridas cuando al intentar cruzar la Ruta Nacional Nº 16 fueron impactados por un automóvil que viajaba hacia Resistencia.

El siniestro tuvo como protagonistas a una motocicleta Guerrero Trip, de 110 cc., conducida por un joven de 18 años, quien circulaba acompañado por su hermano de 12 años; y un automóvil Ford Fiesta, color bordó, guiado por una mujer de 27 años, domiciliada en la ciudad de Resistencia. La conductora viajaba acompañada por un hombre (29) y una mujer (25).

Como consecuencia del impacto, ambos motociclistas resultaron lesionados y fueron trasladados de inmediato en ambulancia hasta el Hospital "4 de Junio", donde recibieron atención médica. Los ocupantes del automóvil presentaron lesiones leves, siendo asistidos en el lugar y dados de alta posteriormente.

Según el informe médico emitido por la División Unidad de Seguridad Hospitalaria - Policía Sanitaria Interior, el joven de 18 años presentó traumatismo leve y excoriaciones, recibiendo curaciones y alta médica. En tanto, su hermano de 12 años fue diagnosticado con "Politraumatismos, Fractura de antebrazo y muñeca derecha, Excoriaciones y una herida cortante en el tobillo izquierdo". Debido a la complejidad del cuadro, los profesionales evaluaron su derivación al Hospital Perrando de Resistencia para estudios y atención especializada.

En el lugar del hecho trabajó personal de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes y el Acta de Constatación. Por orden del Fiscal de Investigación Penal N° 3, Dr. Marcelo Fabián Soto, el automóvil fue entregado a su propietaria previa acreditación documental, mientras que la motocicleta quedó secuestrada preventivamente hasta la presentación de la documentación correspondiente. Asimismo, se dio intervención al personal municipal para la revisión y reparación del semáforo existente en la intersección, que quedó destruido.

La Policía, continúa trabajando con compromiso en la prevención y asistencia ante siniestros viales, destacando la rápida respuesta del personal policial y sanitario, que permitió asistir de manera oportuna a los involucrados y garantizar las actuaciones judiciales correspondientes.

Periodismo365



